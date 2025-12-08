יום שני, 08.12.2025 שעה 09:43
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2196-237320בוסטון סלטיקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
79%2215-239219דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
35%2410-236320פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

29 נק' ללברון בניצחון הלייקרס, הת'אנדר דרסו

הכוכב היה גדול בקלאץ', טריפל-דאבל לדונצ'יץ' ב-108:112 על פילדלפיה, ניצחון 15 ברצף לאלופה. 30 לג'יילן בראון, יוקיץ' חגג, הפסד 7 רצוף לשיקגו

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

מספר משחקים נוספים נערכו הלילה (בין ראשון לשני) בנוסף להפסד של דני אבדיה ופורטלנד לממפיס: לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’ ניצחו את פילדלפיה, האלופה אוקלהומה סיטי המשיכה לדרוס עם ניצחון 15 ברציפות, בוסטון כמעט איבדה יתרון ענק, אבל שרדה בטורונטו בזכות מבול שלשות, דנבר האריכה את רצף הניצחונות בחוץ בזכות ניקולה יוקיץ’, וגולדן סטייט החסרה פירקה את שיקגו עם ערב קליעה יוצא דופן מחוץ לקשת.

פילדלפיה – לוס אנג'לס לייקרס 112:108

לברון חזר עם הצגה ולקח את המשחק על הכתפיים בדקות הסיום. הכוכב הוותיק קלע שלשה מכריעה 1:12 דקה לסוף והוסיף עוד סל גדול במהלך הבא כדי לסגור עניין. הוא סיים ערב של 29 נקודות, בעוד לוקה דונצ'יץ', שחזר אחרי לידת בתו, סיפק טריפל-דאבל מרשים של 31 נקודות, 15 ריבאונדים ו-11 אסיסטים.

בצד השני, ג’ואל אמביד התקשה מאוד מהשדה וקלע רק 4 מ-21, למרות שסיים עם 16 נקודות בזכות הליכה לקו. טייריס מקסי הוביל את הסיקסרס עם 28 נקודות, אך ההחטאות הקריטיות בדקות הסיום הכריעו. ג’יימס, שהגיע למשחק אחרי פציעה ויום מנוחה, סיפק דאנק גדול במחצית הראשונה, אולי במשחקו האחרון בפילי.

יוטה – אוקלהומה סיטי 131:101

האלופה ברחה ל-1:13 בפתיחה בדרך לניצחון נוסף ומאזן 1:23. צ'ט הולמגרן וג’יילן וויליאמס קלעו 25 נקודות כל אחד, בעוד הת’אנדר הפציצו 21 שלשות עם 58% מהשדה. ללא שי גילג’ס-אלכסנדר הפצוע, אוקלהומה סיטי ניצלה 17 איבודים של יוטה כדי לייצר 27 נקודות קלות.

גג'יילן וויליאמס (רויטרס)

הג’אז שחסרו את לאורי מרקאנן, שוב קרסו הגנתית ברבע הראשון וספגו 45 נקודות – משחק שני ברציפות שהם עוברים את רף ה-40 ברבע הפותח. קייל פיליפקובסקי הוביל את יוטה עם 21 ו-10 ריבאונדים, אבל זה לא הספיק מול המכונה ההתקפית מאוקלהומה.

טורונטו – בוסטון 121:113

הסלטיקס כבר הובילו ב-23 נקודות ונראו בדרך לעוד ניצחון קל, אבל טורונטו כמעט ניצחה. ריצת 10:34 של הראפטורס הובילה למהפך ברבע השלישי, אך בדקות הסיום ג’יילן בראון (30 נקודות) ודריק ווייט (27) דאגו להחזיר את היתרון ולסגור את הסיפור.

בוסטון המשיכה את חגיגת השלשות עם 20 קליעות מחוץ לקשת, בעוד הראפטורס הסתפקו ב-9 בלבד. סקוטי בארנס רשם 18 נקודות ו-11 ריבאונדים, וברנדון אינגרם קלע 30, אבל קבוצתו הפסידה בפעם השלישית ברציפות בבית. הסלטיקס ניצחו חמישה משחקים ברציפות ושבעה מתוך שמונה.

גג'יילן בראון (רויטרס)

שארלוט – דנבר 115:106

יוקיץ’ התקרב לטריפל-דאבל עם 28 נקודות, 11 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, לצד הצגה של ג’מאל מארי עם 34 נקודות, וביחד הם השאירו את רצף החוץ בחיים: 10 ניצחונות רצופים.

המארחת חסרה את לאמלו בול וקולין סקסטון, אבל קיבלה תרומה יפה מהרוקי ליאם מקנילי עם 13 נקודות ו-4 מ-5 מחוץ לקשת. שארלוט עוד צימקה ל-7 ברבע האחרון אחרי שלשה עם עבירה של ברנדון מילר, אך דנבר שמרה על קור רוח, בעיקר בזכות השליטה של יוקיץ’ בקצב המשחק.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

שיקגו – גולדן סטייט 123:91

ללא סטף קרי, דריימונד גרין ואל הורפורד, הווריירס הנחילו לבולס הפסד שביעי רצוף. ברנדין פודזיימסקי הוביל את גולדן סטייט עם 21 נקודות מהספסל וג’ימי באטלר הוסיף 19 במשחק החזרה שלו.

הווריירס קלעו 22 שלשות, כולל חמש של פודזיימסקי ושל קווינטן פוסט. שיקגו חזרה ברבע הרביעי ל-8 הפרש, אבל קרסה שוב בגלל ההגנה. ג’וש גידי קלע 18 למפסידים, שסבלו מערב קליעה חלש של 36% בלבד והפסידו 51:38 בריבאונד.

