יום שני, 08.12.2025 שעה 07:27
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2196-237320בוסטון סלטיקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
79%2215-239219דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
35%2410-236320פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

17 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לממפיס

הפורוורד הוסיף 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-119:96, אבל הרצף שלו עם לפחות 25 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים נעצר על 5 משחקים. 22 לסנטי אלדמה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה נעצר הלילה (בין ראשון לשני) אחרי רצף של חמישה משחקים עם לפחות 25 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים בהפסד של פורטלנד לממפיס. הוא סיים עם 17 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים ב-119:96 מול הגריזליס 13:11), והבלייזרס ירדו למאזן 15:9.

אבדיה קלע ב-7 מ-14 מהשדה, 2 מ-4 ל-3 ו-1 מ-3 מקו העונשין ב-31 דקות. היו לו גם שלוש חטיפות וחסימה, אבל גם חמישה איבודים.

ממפיס ברחה כבר במחצית הראשונה ליתרון 20 הפרש ושלטה לחלוטין בקצב. הבלייזרס קלעו רק 35% מהשדה ורשמו לא פחות מ-14 איבודים עד ההפסקה, שסייעו לגריזליס לעלות ל-46:66 - שיא עונתי שלילי מבחינת פורטלנד ביחס לכמות נקודות במחצית.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

ג’רמי גרנט עוד ניסה להשאיר את האורחים בתמונה עם 21 נקודות, ובפתיחת הרבע השלישי הגיע רגע של תקווה: ריצת 3:19 צימקה ל-69:65 בלבד. אבל מכאן, ממפיס חזרה לשלוט - סנטי אלדמה להט עם 22 נקודות, ג’יילן וולס וקנטביוס קולדוול-פופ הוסיפו 16 כל אחד, וג’וק לנדייל תרם 15 בדרך לניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים.

מנגד שיידון שארפ קלע 17 נקודות וטומאני קמארה 13 אצל פורטלנד, שהגיעה למשחק ללא שני הסנטרים הבכירים שלה: דונובן קלינגן שנעדר משחק שני ברציפות בשל חבלה בשוק שמאל ורוברט וויליאמס השלישי שנגרע מהסגל ברגע האחרון עקב מחלה. מי שפתח הוא יאנג הנסן, הרוקי הסיני (2.18 מ’) שנבחר במקום ה-16 בדראפט. במשחקו הראשון בחמישייה הוא תרם ארבע נקודות וחמישה ריבאונדים, אך התקשה מול האגרסיביות של הגריזליס.

