סנופ דוג התלהב מהמכונית של לוקה: זו באטמוביל

לוקה דונצ’יץ’, כוכב ה-NBA של הלוס אנג’לס לייקרס, פתח את עונת 2025/26 בסערה: הלייקרס במקום השני במערב והוא מוביל את הליגה עם כמעט 36 נקודות בממוצע, שלכך יש להוסיף 9 אסיסטים ו-9 ריבאונדים (כמעט ממוצע של טריפל דאבל). אבל לא רק על הפרקט הוא לוהט, שכן גם בגראז’ הביתי שלו נוספה מפלצת חדשה לחלוטין.

הפעם לא מדובר בעוד ג’יפ פסיכי כמו Jeep Gladiator Apocalypse Hellfire 6x6 מהתקופה בדאלאס, לא בקלאסיקה אמריקאית כמו קאמרו 68', וגם לא ביצירה חשמלית קיצונית כמו Rimac Nevera. דונצ’יץ’ הלך על משהו אחר לגמרי: מכונית ספורט ללא גג, דווקא באמצע החורף.

מסתבר שדונצ’יץ’ רכש לאחרונה את Bugatti Mistral W16 – הדגם הפתוח שמחזיק כיום בתואר “מכונית הקבריולה המהירה בעולם”. עם מנוע W16 בעל 16 צילינדרים, נפח 8.0 ליטרים וארבעה מגדשי טורבו, מדובר בחיה דו-מושבית שמסוגלת לחצות את 450 קמ״ש.

הקבריולה המהירה ביותר בעולם (מתוך האתר הרשמי)

אז נכון, סביר להניח שלוקה לעולם לא יגיע למהירות הזו (נכון לכתיבת שורות אלו אין כבישים שמאפשרים את זה, ובטח לא בארה״ב עם המשטרה שמחכה אחרי כל פנייה), אבל זה לא מפריע למכונית להפוך לשיחת היום בחנייה של שחקני הלייקרס.

מי שכבר התאהב בה הוא לא אחר מאשר הראפר האגדי Snoop Dogg. השניים נפגשו בפודקאסט מצולם, ודונצ’יץ’ הציג לו את הרכב החדש. סנופ עמד מול מכונית העל השחורה ונשאר בלי מילים: “זו מכונית הבאטמן של 2026. אם אתה נכנס, גם אני יכול, אני רק קצת יותר נמוך. נהיה כמו באטמן ורובין. צלם אותי איתה!”

כנראה שסנופ לא ידע שהוא עומד מול אחת מ־99 יחידות בלבד בעולם, עם 1,600 כ"ס, תמחור שמסתובב סביב 5 מיליון אירו, ועיצוב שממש מזכיר רכב של גיבור-על. זה לא ממש הפריע לו להתלהב כמו ילד ליד המכונית של לוקה, ונראה שהוא גם דיי מקנא…

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה