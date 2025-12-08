יום שני, 08.12.2025 שעה 09:11
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2119-2113הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1922-2213עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1530-2514מכבי יפו10
1420-1914הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

לקראת משחק העונה: שוהם ישמור על ההרכב

מאמן מכבי פ"ת שקל לפתוח עם דהן במקום אווסו הערב ב-19:00, אך חזר בו. דזנט ייעדר, ורד ישתלב רק במשחק הבא: "לוקחים את המיקום שלנו כמובן מאליו"

|
שחקני מכבי פתח תקווה (רועי כפיר)
שחקני מכבי פתח תקווה (רועי כפיר)

לאחר הניצחון הדרמטי על מ.ס קריית ים במחזור הקודם, מכבי פתח תקווה תתארח הערב (19:00) באצטדיון "מרים", אצל הקבוצה היחידה שהפסידה פחות משחקים ממנה העונה, מכבי הרצליה, למשחק העונה של הליגה הלאומית.

בפ"ת קיימת דריכות רבה, כאשר במועדון יודעים שניצחון הערב, יסדר להם מרווח ביטחון בפסגת הטבלה ויקרב אותם לעבר המטרה, עלייה לליגת העל. למרות העובדה שמדובר ביממה לפני המשחק, המאמן נועם שוהם לא חסך משחקניו וערך אימון של למעלה משעה וחצי, כאשר על פי המסתמן, הוא לא יבצע שינויים בהרכב.

תחילה, הוא שקל לפתוח עם עידן דהן במקומו של סמואל אווסו, אך שינה את דעתו, מה שגרם לאכזבה אצל הראשון, שכבש שער נהדר מול קריית ים. גיא דזנט לא ערך אימון מלא עם חבריו ולא ייכלל בסגל. עידן ורד, ערך אימונים מלאים בסוף השבוע, אך הבכורה שלו תידחה למחזור הבא.

נועם שהם (שחר גרוס)נועם שהם (שחר גרוס)

"ראשון נגד שני, משחק העונה. לוקחים את המיקום של מכבי פתח תקווה כמובן מאליו, אבל רק מי שנמצא במערכת יודע כמה השחקנים עובדים קשה כל שבוע וכמה קשה עבדנו בשביל להגיע למשחק העונה", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק הערב.

"לחץ? שחקן כדורגל צריך לעמוד בלחץ אם יש לו שאיפות גדולות. יש שחקנים שכל הקריירה שלהם לא עוברים משחקי עונה. אני מאמין בשחקנים האלה ונהנה להיות המאמן שלהם. הבמה היא שלהם", הוסיף.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולייה.

