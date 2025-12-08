יואב כץ לא ממהר לזעזע, יחכה עד לאחרי טבריה

"אנחנו מועמדים לירידה לליגה הלאומית", זה היה המשפט השגור בקרב אנשי הפועל חיפה לאחר ההפסד הצורב למכבי נתניה. במועדון לא מסתירים את העובדה שיש סיבה לדאגה, הקבוצה ממשיכה להפסיד, לספוג ללא הגבלה וליפול לתחתית הליגה.

ההפסד הדרמטי אתמול (ראשון) מול מכבי נתניה 4:3 לא הותיר ספקות באשר לכישלון עד כה בסיבוב הראשון כאשר במאזנה של הקבוצה 12 נקודות בלבד מתוך 33 אפשריות. הבעלים יואב כץ מודאג מאד ממצבה של הקבוצה, אבל לא מתכוון לבצע זעזוע בתפקיד המאמן ויחכה עד לאחר המשחק מול עירוני טבריה במחזור הקרוב.

ניצחון במשחק מול טבריה יביא לשקט במערכת בזמן שהפסד עלול להביא לשינוי בעמדת המאמן. יואב כץ: "זה נראה גרוע. בעטו לעברנו 38 בעיטות לשער מתוכם 22 למסגרת ועוד שתי קורות. זה נראה איום ונורא. אנחנו נשאר בליגה, אבל כל מה שקורה עכשיו זה משאיר טעם מר מאוד. משחק ההגנה שלנו לא קיים. לא הגיוני שנספוג 19 שערים בשישה משחקים”.

ניב אנטמן מאוכזב בספסל (עמרי שטיין)

אתמול, ללא ברונו רמירז שהיה מורחק עקב צהובים, גל אראל החליט לשנות מערך ולהתחיל במערך של שלושה בלמים , כאשר רק ג'ורג' דיבה בלם טבעי וגם דיבה לא נמצא בכושר מספיק טוב. אראל החליט להפתיע ולפתוח עם השוער הצעיר מייקל מצ'יני על חשבון ניב אנטמן שלא אהב בלשון המעטה את ההדחה, בעיקר בגלל שהיה חלק מההצלחה של הקבוצה במרבית משחקיה.

גל אראל התייחס לכך: "ניב אנטמן שחקן חשוב להפועל חיפה ושחקן מאוד מקובל בחדר ההלבשה. כאשר לא הולך מחפשים לעשות שינויים גם בעמדת השוער. מ'ציני נתן משחק טוב, אבל קשה לי עם זה שספגנו ארבעה שערים. ניב קיבל את זה בצורה ספורטיבית ומקצועית”.

על הסיבוב הראשון של קבוצתו אמר: "כמובן שזה מאכזב להשיג 12 נקודות בסיבוב .אנשים קצת שוכחים שכאשר פתחנו את העונה סימנו אותנו כיורדים בטוחים. אנחנו באתגר גדול ומנסים להרכיב מחדש את הפאזל. התחלנו טוב ועכשיו אנחנו בתקופה פחות טובה .אני בטוח שנדע לצאת מזה”.