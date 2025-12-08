ג'אבר: חושבים על תואר, רוצים לקחת השנה

מכבי נתניה לא הייתה רחוקה אמש (ראשון) מלאבד נקודות לאחר שהיא הובילה ביתרון כפול בפעם השנייה ברציפות, אך הפעם הקבוצה של יוסי אבוקסיס הצליחה לנצח עמוק בתוספת הזמן משער של החלוץ ווילסון האריס ולעשות צדק גדול, כשגברה 3:4 על הפועל חיפה בתום משחק מטורף.

למען האמת, התוצאה הצמודה הייתה מעט הזויה. נתניה בעטה לשער לא פחות מ-38 פעמים, כש-23 בעיטות נבעטו למסגרת, בהחלט כמות שלא רואים כל יום. עוז בילו, שעלה חולה עם חום למשחק, ביחד עם מתיאוס דאבו, הוכיחו שהם אולי הצוות הלוהט בליגה, כשגם ג'וניור דיומנדה כבש שער בכורה ומאור לוי הפך לאחד הקשרים בכושר הטוב בליגה.

דיומנדה, שהוחלף לקראת הסיום עקב כאבים, סובל על פי הערכה ראשונית מכיווץ בלבד ובמועדון מקווים שהיום יתברר שאכן כך הדבר. המאמן יוסי אבוקסיס, שראה את קבוצתו שוב כמעט מאבדת משחק שהייתה ראויה בו לנצח, חגג עם שער הניצחון וסיפק ריצה שהזכירה בדיוק את אותה ריצה מלפני שנתיים וחצי באותו האצטדיון, כשאז זה היה דווקא מול היהלומים בגמר גביע המדינה במדי בית"ר ירושלים.

שחקני מכבי נתניה שמחים (עמרי שטיין)

"זה היה משחק שיכול היה להיגמר ב-1:5, אבל הסיומת הייתה פחות טובה. יש לנו חוליית התקפה מהטובות בליגה וראו את זה. זה מדהים איך סיימנו את הסיבוב ביחס לאיך שהתחלנו אותו", אמרו במועדון.

"לא התחלנו את הליגה בצורה טובה, אבל מאז שהצטרפו שחקנים משמעותיים זה נראה הרבה יותר טוב ואנחנו בשיפור והיה לנו סיבוב טוב. צריך לשאוף ליותר, אבל מסתכלים ממשחק למשחק. אנחנו יכולים להידבק יותר למעלה", סיכם בסיום הקפטן כארם ג'אבר. "תואר? אנחנו חושבים על זה. מכבי נתניה לא לקחה תואר הרבה שנים ואנחנו רוצים לקחת תואר השנה ומקווים לעשות את זה".

"יש פה חדר הלבשה מדהים שהוא כמו משפחה וזה הסוד שלנו. אני כבר שמונה או תשע שנים פה ומכבי נתניה מבחינתי היא הבית שלי. היו דיבורים בקיץ שלא יצאו לפועל, אבל אני שמח להיות פה ומקווה להמשיך כמה שיותר", הוסיף.