יום שני, 08.12.2025 שעה 09:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

ג'אבר: חושבים על תואר, רוצים לקחת השנה

קפטן נתניה אחרי הפועל חיפה: "היו דיבורים בקיץ, מקווה להמשיך כמה שיותר". מחמאות לבילו (שעלה חולה) ודאבו ("מהטובים בליגה"). וגם: מצב דיומנדה

|
כארם ג'אבר ועמית כהן שמחים (עמרי שטיין)
כארם ג'אבר ועמית כהן שמחים (עמרי שטיין)

מכבי נתניה לא הייתה רחוקה אמש (ראשון) מלאבד נקודות לאחר שהיא הובילה ביתרון כפול בפעם השנייה ברציפות, אך הפעם הקבוצה של יוסי אבוקסיס הצליחה לנצח עמוק בתוספת הזמן משער של החלוץ ווילסון האריס ולעשות צדק גדול, כשגברה 3:4 על הפועל חיפה בתום משחק מטורף.

למען האמת, התוצאה הצמודה הייתה מעט הזויה. נתניה בעטה לשער לא פחות מ-38 פעמים, כש-23 בעיטות נבעטו למסגרת, בהחלט כמות שלא רואים כל יום. עוז בילו, שעלה חולה עם חום למשחק, ביחד עם מתיאוס דאבו, הוכיחו שהם אולי הצוות הלוהט בליגה, כשגם ג'וניור דיומנדה כבש שער בכורה ומאור לוי הפך לאחד הקשרים בכושר הטוב בליגה.

דיומנדה, שהוחלף לקראת הסיום עקב כאבים, סובל על פי הערכה ראשונית מכיווץ בלבד ובמועדון מקווים שהיום יתברר שאכן כך הדבר. המאמן יוסי אבוקסיס, שראה את קבוצתו שוב כמעט מאבדת משחק שהייתה ראויה בו לנצח, חגג עם שער הניצחון וסיפק ריצה שהזכירה בדיוק את אותה ריצה מלפני שנתיים וחצי באותו האצטדיון, כשאז זה היה דווקא מול היהלומים בגמר גביע המדינה במדי בית"ר ירושלים.

שחקני מכבי נתניה שמחים (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה שמחים (עמרי שטיין)

"זה היה משחק שיכול היה להיגמר ב-1:5, אבל הסיומת הייתה פחות טובה. יש לנו חוליית התקפה מהטובות בליגה וראו את זה. זה מדהים איך סיימנו את הסיבוב ביחס לאיך שהתחלנו אותו", אמרו במועדון.

"לא התחלנו את הליגה בצורה טובה, אבל מאז שהצטרפו שחקנים משמעותיים זה נראה הרבה יותר טוב ואנחנו בשיפור והיה לנו סיבוב טוב. צריך לשאוף ליותר, אבל מסתכלים ממשחק למשחק. אנחנו יכולים להידבק יותר למעלה", סיכם בסיום הקפטן כארם ג'אבר. "תואר? אנחנו חושבים על זה. מכבי נתניה לא לקחה תואר הרבה שנים ואנחנו רוצים לקחת תואר השנה ומקווים לעשות את זה".

"יש פה חדר הלבשה מדהים שהוא כמו משפחה וזה הסוד שלנו. אני כבר שמונה או תשע שנים פה ומכבי נתניה מבחינתי היא הבית שלי. היו דיבורים בקיץ שלא יצאו לפועל, אבל אני שמח להיות פה ומקווה להמשיך כמה שיותר", הוסיף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */