יום שני, 08.12.2025 שעה 00:44
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

"פאניקה בברנבאו, קריסה": ריאל מדריד נקטלת

הבלאנקוס חוטפים מכל עבר: "פסטיבל אדומים וקבוצה מאוכזבת אחת". אלונסו גער בגארסיה: "אל תנסה אותי". אין מגנים באלאבס, מיליטאו ייעדר 3 חודשים?

|
קיליאן אמבפה מאוכזב (IMAGO)
קיליאן אמבפה מאוכזב (IMAGO)

ריאל מדריד התפרקה אתמול (ראשון) על כר הדשא דוקא בסנטיאגו ברנבאו. זה נגמר ב-0:2 לסלטה ויגו דווקא באצטדיון הביתי של הלבנים, אבל מעבר לתוצאה, שרק הוסיפה עוד סימן קריאה למשבר בתקופה האחרונה, הבלאנקוס איבדו את זה לגמרי עם שני אדומים, אחד לפראן גארסיה ואחד לאלברו קאררס, וגם אדר מיליטאו הוסיף חדשות רעות עם פציעה בחצי הראשון.

בספרד לא ריחמו על ריאל מדריד: “פאניקה בברנבאו”, זעקה הכותרת ב’אס’. “ריאל קרסה נגד סלטה ויגו”. בקטלוניה כמובן חגגו את המעידה ושהפער של ברצלונה גדל לארבע נקודות: “פסטיבל של אדומים וריאל מדריד מאוכזבת אחת”. העצבים הגיעו גם לצ’אבי אלונסו, שזעם על פראן גארסיה. 

המגן השמאלי קיבל שני צהובים בדקה ובדרכו לחדר ההלבשה אם הוא ציפה לקבל חיבוק חם, אז הוא קיבל את ההפך ממאמנו הבאסקי: “פראן, אל תנסה אותי”, זעק עליו אלונסו. לא רגוע בריאל מדריד זה בטוח, כשהעצבים התחילו וכבר ממשיכים לחלחל לכר הדשא. מבחינת מיליטאו, בספרד כבר מדווחים שהפציעה שלו עלולה לגרום להיעדרות של לא פחות משלושה חודשים, אך הכל יובהר במדויק לאחר הבדיקות שהוא יעבור.

דגל אדום: 0:2 לסלטה על ריאל, קארראס וגארסיה הורחקו

קצת מספרים. ריאל מדריד ניצחה רק שניים משבעת המשחקים האחרונים שלה, ורק לפני חודש היא הובילה את הטבלה בפער של חמש נקודות על פני ברצלונה, ולפתע הבלאנקוס במינוס של ארבע נקודות מאחורי הקטלונים. חמשת המשחקים האחרונים: ניצחון אחד, הפסד אחד ושלוש תוצאות תיקו. מאז הקלאסיקו, תשע נקודות מתוך 18 אפשריות.

וכאמור שאם כל זה לא מספיק, במשחק הבא בליגה ריאל תשחק ללא אף מגן טבעי. טרנט אלכסנדר ארנולד, דני קרבחאל ופרלאן מנדי פצועים, אלברו קאררס ופראן גארסיה קיבלו אדום וצ’אבי אלונסו יצטרך לאלתר מול אלאבס. נזכיר שלפני זה יש את מנ’צסטר סיטי באלופות, אך במשחק הזה קאררס וגארסיה יכולים לשחק כשההרחקה תקפה רק לליגה כמובן.

