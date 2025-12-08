יום שני, 08.12.2025 שעה 02:16
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

לאזטיץ', פרץ והרעש המטריד: מכבי ת"א בבעיה

פודקאסט מכבי ת"א סיכם 1:0 לב"ש: האווירה הרעה במועדון, חדר ההלבשה של הצהובים, פרץ שאכזב, הקרדיט המועט לווארלה ואנדרדה ועל לאזטיץ'. האזינו

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב הפסידה במשחק העונה הראשון 1:0 להפועל באר שבע וסגרה את הסיבוב הראשון בליגת העל במרחק של חמש נקודות מהפסגה ועם אפשרות לסיים במקום השלישי, מתחת לבית״ר ירושלים.

אומנם גם בעונה הקודמת היו רגעים רבים שמכבי לא הייתה בפסגה, אבל אז התחושה הייתה שהאווירה סביב המועדון לא כל כך רעה, מה שאי אפשר להגיד בימים אלה וזה הדבר שמטריד יותר מכל. התמונות של שגיב יחזקאל בסיום המשחק בעימות מול קרווין אנדרדה שוב גרמו למצג לא טוב שיוצא בנוגע לחדר ההלבשה בקריית שלום.

אם זה לא מספיק, אז בקטע המקצועי שוב קשה להבין מה גורם לז׳רקו לאזטיץ׳ לחכות כל כך הרבה עם החילופים, מדוע וארלה שהיה נראה שנכנס לעניינים שוב הופך לשחקן שעולה רק ל-20 דקות וגם למה לא לתת לאנדרדה יותר דקות בטח במשחק שבו דור פרץ כל כך לא טוב, ואת רז אמיר הוא אכזב מאוד הפעם. 

יש גם את עניין המנהיגות, וניכר שמכבי חסרה עוד ישראלי בכיר אחד לפחות, שלא בטוח שגם יש להביא כזה בינואר, מה גם שמכבי תהיה חייבת בכל מקרה לעשות מהלכים בחלון אחרי פציעתו של יון ניקולאסקו. ובתוך כל אלה מגיעה עכשיו שטוטגרט במשחק הכי תקוע שיש עבור מכבי. אז מה צריך לעשות שם? רז אמיר ואבי נמני עם פרק חדש, האזנה נעימה.

