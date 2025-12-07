"אליפות? אנו בשלים לזה, אבל יש יריבות חזקות"

משחק העונה בין שתי המובילות בליגת העל התקיים הערב (ראשון), כאשר הפועל באר שבע פגשה את מכבי תל אביב באצטדיון טוטו טרנר, כשבסיום האדומים ניצחו 0:1 קטן אבל יקר משער של איגור זלאטנוביץ’.

רן קוז’וק סיכם: “אני חושב שקודם כל מגיע לקהל כי אכזבנו אותו כבר בפעם השנייה שאנחנו יוצאים במומנטום, היה חשוב להגיע ככה לאצטדיון מלא, והוא נתן הרבה הקהל הזה. אליפות? אנחנו בשלים, אבל יש לנו יריבות חזקות שמתחרות איתנו, גם היום מכבי משכה אותנו בקצב ובאיכות, היא איכותית ולא קל למשוך אותנו, הם עשו את זה, צריך להבין מול אילו יריבות אנחנו מתמודדים למעלה. הליגה היום יותר שוויונית השנה משנה שעברה והקבוצות אמצע עושות חיים קשה.

“זלאטנוביץ’? אמרתי את זה בנושא הזה ובאחרים, אני בוחן את הדברים כמו שאנחנו בוחנים בצוות, מכבדים את כל הדעות, ידענו למה הבאנו אותו מבחינת מספרים ומבחינת עבודה, שליטה על המשחקים, אני באמת שמח בשבילו כי חלוצים צריכים את הגולים, הוא יכל לסיים עם עוד גול או שניים אבל מה שמתאר אותו, הוא נתן גול גדול וכל הקהל קרא בשם שלו, והוא הצביע על דן ביטון, זה מה שאני רוצה שיסמל את הקבוצה, הדחיפה ההדדית ושאי אפשר לבד בלי כולם יחד, ואם נבין את זה נהפוך לקבוצה יותר חזקה”.

קוז'וק: "אליפות? יכולים לקחת, זו המטרה"

המאמן המשיך: “לפני המשחק דיברנו בעיקר על זה שהם צריכים ליהנות פה ולעבור את הרגעים הקשים, ידענו שיהיו כאלה, דיברנו על הנעת הכדור. גם בחצי הראשון היה מומנטום למכבי וכשירדנו, אמרתי להם שמה שהסברנו טקטית זה שאת הרגעים הקשים הם עברו, ושיצטרכו לעבור אותם גם בחצי השני. דיברנו על ליהנות מהסבל, וזה קורה במשחקים גדולים ואתה צריך לנצח את זה וליהנות ולכבד את זה.

“אמרתי לשחקנים במחצית שלפני הכל שאני גאה בהם מאוד על הרגעים הקשים שהם עברו, דיברנו על זה לפני המשחק. היו רגעים של מומנטום למכבי ת”א והם עברו את זה ביחד, הם עברו את זה טוב. דיברנו עוד לפני המשחק שאנחנו צריכים לדעת להנות מהסבל, ואתה צריך להיות שם, והחבר’ה היו שם בטח במחצית השנייה וגם במחצית הראשונה וצריכים להיות גאים בהם”.

עוד מהמאמן: “המטרה שלנו ללכת עד הסוף, דיברנו הרבה שאנחנו קבוצה יותר טובה השנה יותר בוגרת, אבל חובת ההוכחה עליי ועל השחקנים ועל הצוות, עלינו, על ההנהלה, להראות שאנחנו טובים יותר. זה לא פשוט, כי עשינו עונה טובה מאוד אשתקד, אבל זה שייך להיסטוריה, יש עונה חדשה, יריבות חדשות וישנות, אנחנו יכולים וצריכים ללכת עד הסוף, אבל זה לא יהיה פשוט, זה לבוא יום אחרי יום ולנצח יום אחרי יום”.

איגור זלאטנוביץ', קינגס קאנגווה ודן ביטון חוגגים (רדאד ג'בארה)

לגבי כעס שהיה על אליאסי במהלך המשחק: “אני אהיה כן אתכם, קודם כל אני חושב שהייתי צריך להיות יותר בוגר והייתי מאוד בוגר, כי דיברתי איתו ונתתי לו המון ביטחון, ייצרתי עוד פתרונות שהשמשנו בהם בחצי השני. אני חושב שמה שמייחד אותנו בהפועל ב”ש, זה סוג הכדורגל שאנחנו משחקים בהתקפה וגם בהגנה, במעברים, בנייחים, ואנחנו צריכים בשביל ללכת צעד קדימה לדבוק בזה, וככל שנדבוק בזה נהיה יותר שלמים ויותר מוצלחים, ככל שנתרחק זה יהיה 50-50. התאכזבתי ששיחקנו כדורים ארוכים ישירים, אבל כדורים ארוכים צריך גם עם תוכנית ויש לנו, והיא לא התבצעה, אז כעסתי על זה, כי ניב מצוין ומעבר לזה הוא צריך לעשות קפיצת דרך בבגרות שלו ובהשפעה שלו על הקבוצה”.

סיכום הסיבוב שלו לגבי קינגס קאנגווה: “יש הרבה דברים, אנחנו בוחנים את הכדורגל בהסתכלות על כל נתון, יש נתונים בהם הוא התקדם והרבה יותר טוב, ויש כאלו שפחות. בשבת הוא עתיד להיות איתנו ואז לנסוע. מה עשה את ההבדל נגד מכבי ת”א הפעם? אני חושב שטיפה התבגרנו ואנחנו מבינים יותר איך להתייחס למשחקים כאלה נגד מכבי, גם אנחנו בצוות ובטח השחקנים. אנחנו אולי מעט שונים מהעונה שעברה בהיבט הזה שמצפים מאיתנו, כי שנה שעברה כביכול באנו משום מקום והכל היה קסם, והשנה גם כשאנחנו עושים דברים טובים אז ההתייחסות היא ‘יש לנו זיכרון משנה שעברה’, אז כולנו צריכים להבין שעונת כדורגל היא קשה, יש עליות, ירידות, יש יריבות טובות. מכבי כאן בהרכב חסר מאוד נראתה מצוין, צריך לכבד את המשחקים הקשים”.

מה צריך לשפר בסיבוב השני: “אני חושב שאם נוכל להגיע לכל משחק בגישה של זה המשחק שאנחנו אלופים או לא, אם נוכל לבוא ככה לכל משחק, אז יקרו דברים טובים. במשחקים שלא ניצחנו זה מעבר לגישה, במשחק נגד הפועל חיפה הכל היה נגדנו, ידענו כבר שלא נהיה אלופים, הקהל, שצריך לתת לו מילה טובה כאן, הוא היה מטורף, ואני תמיד נוגע במשחק ההוא כי הכל היה נגדנו, האוהדים שלנו קראו לשחקנים להפסיד כדי שבית”ר לא יקבלו פרס, והשחקנים נשארו בזון, הגישה שלהם טובה ואין לי תלונה, האקסטרה זה שאתה מביא זו הרמה האחרת”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל בסיום (שחר גרוס)

כובש שער הניצחון, איגור זלאטנוביץ’, דיבר: “שער נגד מכבי ת"א, אפשר להגיד שזה השער הגדול בקריירה שלי. האווירה הייתה מדהימה, 15 אלף איש צועקים את שמך. פתיחת העונה הקשה? היה קצת קשה, הייתי פצוע, לא שיחקתי הרבה לפני ולא התאמנתי עם הקבוצה. אבל, צעד אחר צעד ועם העזרה של הקבוצה, אני מתחיל להבקיע.

“אני מנסה לתת הכל לקבוצה, זה לא משנה מי יבקיע, העיקר שננצח. הביקורת לא השפיע עליי הרבה. אנחנו קבוצה, כשאחנו דוחפים כמו קבוצה במאה אחוז אף אחד לא יכול לעצור אותנו. אנחנו אף פעם לא מוותרים. יש לי ארבעה שערים בינתיים, אני רוצה להמשיך לתת את המיטב והשערים יגיעו”.

החלוץ המשיך: “זה הרגע הכי גדול שלי בהפועל ב”ש, זו ההופעה הכי טובה שלי, הרגע הכי גדול שלי. לא כבשתי יותר מידי, אבל אני תמיד מחפש קודם כל לתת הכל ולעזור, לפעמים בדברים אחרים, אולי מסירה או לפנות שטח ולפעמים לכבוש, לא תמיד אני אבקיע ויהיו רגעים פחות טובים, אבל אני חייב להמשיך ולהאמין בעצמי, לדחוף עד הסוף”.

איגור זלאטנוביץ' יורד מהדשא ומוחא כפיים לקהל (שחר גרוס)

לגבי האם צריך חלוץ חדש: “אני לא מבין עברית יותר מידי ולא עוקב אחרי התקשורת והשיח הזה, אבל אני פשוט מתעסק במה שאני צריך לעשות על הדשא, הרגעים שלי יגיעו ואני יודע את זה. אני מקווה שגם עוד גולים יבואו. ההצלה של מליקה? משוגע, הצלה משוגעת, הבעיטה השנייה עם יד אחת, הצלה מדהימה, באמת הצלה מדהימה”.

עוד אמר: “אני מכיר את רן יותר מידי זמן, אני יודע שאם אני עובד ועושה מה שאני צריך לעשות אז הכל יהיה בסדר. אם אסטה קצת הצידה אהיה על הספסל, אני עושה את כל הדברים הטקטיים שהוא צריך, הוא גם דוחף אותי עם שיחות אישיות, נותן לי ביטחון. אני מרגיש שזה ממקומי לתת לו בחזרה ואני מנסה לעשות את זה תמיד. כולנו עובדים עבור ב”ש, אם אבקיע או לא זה לא תמיד קריטי, לפעמים אתרום בדברים האחרים, מה שחשוב זה לשמור על הפסגה. דן ביטון? ברור שהוא עוזר, שחקן מדהים, הוא מבין את המשחק, מוסר או מבקיע בכל רגע, אחד הטובים בישראל”.