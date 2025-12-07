אחרי משחק העונה: עימות בין יחזקאל לאנדרדה

עם כל הקשיים של מכבי תל אביב העונה, על ומחוץ לדשא, בסופו של דבר הצהובים הגיעו לטרנר הערב (ראשון) בידיעה שניצחון במשחק העונה והם במקום הראשון בטבלה, אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד – אלופת המדינה נכנעה 1:0 להפועל באר שבע וראתה את הפער מהדרומיים גדל עד כדי חמש נקודות, כשבית”ר אפילו רק נקודה אחת מתחת למכבי ת”א.

איך ששריקת הסיום נשמעה בטרנר, נרשם עימות בין שגיב יחזקאל לקרווין אנדרדה על כר הדשא. הסיבה? לא ברורה בכלל כשהיה נראה ששחקן הרכש הצעיר בכלל מתפלל לפני הירידה מהדשא. עוזרו של ז’רקו לאזטיץ׳ ניגש לאנדרדה וניסה להרגיע אותו, אבל השחקן הצעיר ניער אותו מעליו וירד בכעס גדול לחדר ההלבשה. מכבי ת״א תערוך בירור עם שני השחקנים ולפחות על פי התמונות בסיום המשחק, נראה כי יחזקאל יעמוד לדין פנימי.

בחזרה משחק עצמו, לאזטיץ’ דיבר בסיום: “אני מאוד מרוצה מאיך ששיחקנו, ברור שהתוצאה מאכזבת, ברכות לב”ש על הניצחון, אבל אני חושב שאני יכול להיות מרוצה מאיך ששיחקנו, זו הדרך. מה לא עבד? לא כבשנו, זה הכל. עשיתי שני חילופים כי זו החלטה שלי, אם חושבים שאני לא סומך על הסגל זו דעה שלכם”.

שגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה בעימות (רדאד ג'בארה)

על העימות בסיום: “אין מה לפתור, זה נורמלי, זה קורה. על הדשא היינו טובים מאוד. חילופים מאוחרים? עכשיו כשלא כבשנו אני אגיד שכן, מאה אחוז זה עליי, אבל אני מרוצה איך ששיחקנו. זה לא קל תמיד לעלות מהספסל ולתרום במשחק כזה, אז בגלל זה לא עשינו חילופים לפני. היה גם חילוף מוקדם אז חשבנו על זה, קמארה הרגיש את השריר אז חיכינו לזה, הרבה דברים לשקול. ברכות לב”ש על הניצחון, וגם לשחקנים שלי על הופעה טובה, כמובן התוצאה מאכזבת, אבל הופעה אחת מהטובות שלנו, וזה חשוב מאוד עבורי”.

לגבי הסיבוב הראשון של מכבי ת”א: “אנחנו ננתח ומנתחים כל הזמן, יש תחושה ויש גם עובדות, אז עד המשחק העשירי היינו מושלמים כמעט, עם פעמיים תיקו בגלל פנדלים נגד סכנין ומכבי חיפה, ואז היה בית”ר, 20-30 דקות שלא הופענו וספגנו בדקות הללו יותר מאשר בשאר המשחקים, זה השפיע המון. שרדנו קצת אחרי זה, אבל אנחנו מאה אחוז לא במקום שהיינו רוצים, אבל התהליך טוב ונכון, ראינו את הצעירים שלנו טובים, הרבה אומץ, הראו שיש אומץ, לפני המשחק ועכשיו אני אחרי אני אגיד שאני יותר אופטימי שנגיע ליעד בסיום העונה”.

שגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה מתעמתים (רדאד ג'בארה)

על ההופעה של אופק מליקה ושהיו דיבורים על שוער אחר: “מי אמר שרוצים שוער אחר? עומרי גלזר? לא. לגבי המשחק, הפועל באר שבע כרגע ראשונה, ואני מברך אותם על זה, לא שמעתי אותם מברכים אותי יותר מידי, אבל אני מברך אותם, ברגע כזה הם במקום הראשון, אבל לצערם ולמזלנו עכשיו זה לא מאי. האווירה סביבי לא מכבדת? לא יכול להגיד את זה. אני הרגשתי הרבה אהבה והמון כבוד מהישראלים. אני לא עוקב הרבה בתקשורת ורשתות, אבל אני מרגיש נהדר. יש אנשים תמיד שלא אוהבים אותך, לא אבטיח שנזכה בכל משחק, אי אפשר להבטיח את זה, אבל אני והצוות שלי תמיד ניתן 100%”.

מכאן הסרבי החל לענות במילה אחת או שתיים: “הקבוצה הטובה יותר ניצחה? זה גם נתון לפרשנות שלכם. איך ניקואלסקו? פצוע. חלוץ חדש? נראה. משבר? בואו נראה. האם הוקל לי שלא שמעת את הקהל נגדך היום? שאלה הבאה. אני יכול לדבר רק על כדורגל. אני מאוד מרוצה, יותר אופטימי מלפני המשחק. דיברתי עם השחקנים, מאה אחוז שלא אשתף אתכם מה היה”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

נועם בן הרוש סיכם גם הוא את ההתמודדות נגד הפועל באר שבע: “מאוכזבים מאוד מהתוצאה, אני חושב שהיינו יותר טובים, הגיע לנו לצאת עם נקודות. תמיד אנחנו עם הראש קדימה, שיחקנו טוב, יש לו”ז מאוד ארוך וחייבים להיות עם הראש קדימה, הדרך עוד ארוכה ויש המון משחקים”.

על מיעוט הדקות שלו עד כה העונה: “אני חושב שהגעתי למועדון הכי גדול בארץ ויש תחרות על הסגל, עבדתי קשה וידעתי שההזדמנות תגיע ואיפה שאני אשחק אתן את כל כולי. אני אוהב את המועדון ואוהב להיות פה. הרעש מסביב למועדון? אנחנו משפחה אחת, כולנו ביחד, מה ששומעים בחוץ זה לא מה שיש בפנים. אנחנו מאוד מגובשים ואף אחד לא ישבור אותנו”.

לאזטיץ': "קיבלתי הרבה כבוד ואהבה מאנשים"

