אבוקסיס: לרגע לא שוכח איך התחלנו את העונה

צופי אצטדיון סמי עופר חזו הערב (ראשון) במשחק רב שערים, כשמכבי נתניה התארחה אצל הפועל חיפה וניצחה אותה 3:4 משוגע בתוספת הזמן במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל. היהלומים היו ביתרון כפול, החיפאים השוו, קבוצת החוץ חזרה להוביל, הצפוניים שוב איזנו ואז ווילסון האריס נגח פנימה (95’) כדי להביא לצהובים-שחורים שלוש נקודות.

מאמן נתניה, יוסי אבוקסיס, דיבר בסיום: “לא זכור לי נתונים כאלה של בעיטות למסגרת. כמות המצבים שאנחנו מגיעים אליהם במשחקים האחרונים שווים לעונה שלמה, לפחות זה נגמר בניצחון היום. אני חושב שזה היה ניצחון מוצדק, אמרתי לשחקנים שאם נמשיך ככה בסוף ננצח”.

“ב-3:3 הרגשתי שאנחנו במשחק ואמרתי לשחקנים שבמהלך אחד אפשר לגמור את המשחק הזה. כבשנו העונה בדקות 90 בכמה משחקים, כדורגל משחקים 90 דקות זו כבר לא קלישאה. אני שמח שהיום אנחנו בצד הטוב, נהנה ונמשיך קדימה. אני לרגע לא שוכח איך התחלנו את העונה, לא היינו מוכנים, אבל בעזרת הבעלים שלנו הצלחנו להביא שחקנים טובים והקבוצה השתפר”, המשיך אבוקסיס. על המקום הרביעי: “גם אני לא האמנתי, אך ברגע שבאו השחקנים הטובים עשינו צעד קדימה”.

עוז בילו: “כיף גדול. בתקופה האחרונה שיחקנו טוב, אני שמח מאוד וגאה בחברים שלי. גם במשחקים שהפסדנו הראנו עליונות והמשכנו להאמין בעצמנו, גם היום יצאה לנו הנשמה, אבל אני שמח שעשינו את זה. החיבור שלי ושל כל השחקנים לאבוקסיס ממש טוב”.

שחקני מכבי נתניה מאושרים (עמרי שטיין)

גם המאמן המפסיד, גל אראל, התראיין בתום ההתמודדות: “היה חסר לנו ריכוז כדי לשמור על התוצאה. השער האחרון שספגנו בא בעקבות מתפרצת שלנו, הגול יכול היה ליפול לפה או לפה. דרמה שכיפית לצופה ופחות לנו. מצ’יני? זו לא החלטה שהייתה קלה, ניב הוא שחקן חשוב בקבוצה ואחד המובילים בחדר ההלבשה, אך אנו סופגים המון שערים לאחרונה ומטבע הדברים אז אנחנו מנסים דברים חדשים. לצערי גם היום זה לא כל כך הצליח”.

על הסיבוב השני של העונה: “במשחקים האחרונים הייתה לנו אכזבה מול מכבי תל אביב, והיום היה משחק שונה לגמרי, באנו במלוא הכוחות והכדורגל שהצגנו לא היה מספיק טוב אם להיות אמיתי. זה המקצוע, למזלנו אנחנו נשפטים משבוע לשבוע וננסה לעשות את הכל כדי להביא שלוש נקודות”.

גל אראל (עמרי שטיין)

בנג'מין מצ'יני: "אנחנו מאוד מאוכזבים שהפסדנו, הרגשנו שהיינו יכולים להביא נקודות. אני רק עשיתי את העבודה שלי, קשה להסביר איך אני מרגיש עכשיו, הלוואי שיכולנו לנצח או לפחות להביא נקודה. כולם רוצים לשחק, אבל מה שהמאמן יחליט זה מה שיקרה. יש לנו צוות אימון מצוין. אם אני אוכל לעזור לקבוצה מעולה, אם שחקן אחר יעזור אז גם בסדר".