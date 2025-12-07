שיחקה אותה: 0:4 להפועל ת"א על בית"ר י-ם

קבוצת נערים א׳ של הפועל תל אביב ניצחה הערב (ראשון) באופן משכנע את אחת מיריבותיה הגדולות, בית״ר ירושלים, בתוצאה 0:4 במשחק שנערך במתחם וולפסון שבתל אביב.

המשחק הפגיש בין שני הכוכבים של הקבוצות, כששניהם אחיהם הקטנים של שחקנים מהקבוצות הבוגרות, מהצד האדום ינון אלקוקין, אחיו של קשר הקבוצה הבוגרת רועי אלקוקין, מהצד הירושלמי היה זה הראל יונה, אחיו הצעיר של קשר הקבוצה הבוגרת עדי יונה.

בניגוד למשחק הצמוד והדרמטי, שהיה בין שתי הקבוצות הבוגרות של המועדונים מוקדם יותר העונה, המשחק הזה התנהל במעמד צד אחד מתחילתו ועד סופו, כשאלקוקין היה זה שהוביל את קבוצתו עם שלושה בישולים במחצית הראשונה, פעמיים לפואד גנאים ופעם אחת לאושרי טשומה, וקבע 0:3 מהדהד להפועל ת״א בירידה להפסקה.

במחצית השנייה האדומים הורידו את הרגל מהגז והמשחק נהיה שקול יותר כששתי הקבוצות לא הרבו לסכן את השער, אך בדקה ה-68, בישול נהדר של השוער נועם דר הגיע לעילאי מליחי שכבש וקבע את תוצאת המשחק, 0:4 מרשים להפועל ת”א על בית”ר י-ם.

בזכות הניצחון, האדומים התקרבו למכבי חיפה ומכבי תל אביב בצמרת והתבססו במקום השלישי בטבלת ליגת העל לנערים א׳, כשבית״ר ירושלים נותרה במקום ה-12.

דקה אחר דקה

דקה 8: פואד גנאים ניצל הרחקה לא טובה של ההגנה הירושלמית כדי להגיע למצב של אחד על אחד מול השוער, אבל פרץ ירד טוב והדף את הבעיטה של החלוץ.

דקה 10: האורחת הייתה קרובה גם היא ליתרון מוקדם כשיהלי סמולינסקי השאיר בעקב את יונה לבד מול השוער אך האחרון בעט לקורה והחוצה.

דקה 12, שער! הפועל ת”א עלתה ליתרון 0:1: גנאים כיפר על ההחמצה שקרתה כמה דקות קודם לכן, כשעלה מעל כולם בכדור הקרן של אלקוקין ונגח, כשפרץ הצליח לעצור את הכדור רק לאחר שעבר את קו השער.

שחקני הפועל ת"א נערים א' בטירוף (ראובן שוורץ)

דקה 30, שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:2: האדומים הכפילו את היתרון שלהם אחרי הרמה טובה של אלקוקין, אליה הגיע ראשון אושרי טשומה שנגח מקרוב חזק אל הרשת.

שחקני הפועל תל אביב נערים א' חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 45, שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:3: החגיגה האדומה נמשכה רגע לפני המחצית, כשגנאים סיים מתפרצת נהדרת עם שער במצב של אחד על אחד מול שוער והשלים צמד, לאחר בישול יפה של אלקוקין, כאשר האחרון השלים שלושה בישולים.

שחקני הפועל תל אביב נערים א' בטירוף (ראובן שוורץ)

דקה 57: המארחים המשיכו לשלוט במחצית השנייה וההזדמנות הראשונה הגיעה מרגליו של טשומה שקיבל כדור עומק לרחבה ובעט לפינה, אך פרץ הצליח להגיע לכדור.

דקה 68, שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:4: השער הרביעי של האדומים הגיע בזכות בישול גדול של השוער נועם דר, כשמסירה שלו היישר מהרחבה השאירה את מליחי מול השוער, המחליף לא התבלבל וגלגל את הכדור לרשת.

הרכב הפועל תל אביב: נועם דר, אושרי טשומה(יובל שוץ דק’ 61), ולנטין קודזין, יותם כלפה(יובל בן משה דק’ 73), ינון אלקוקין(ירין קרץ דק’ 73), ירדן שאנסי, נועם דבראשוילי(עומר פרידמן דק’ 76), נועם נונה, סער ממן, פואד גנאים(עילאי מליחי דק’ 61), שי וקסמן.

הרכב בית”ר ירושלים: שליו פרץ, אורי כהן, אריאל אזולאי, דניאל פוקסמן (יהונתן צבי דק’ 53), הראל יונה(נריה בן לולו דק’ 53), טוהר גני, יהונתן ששון, יהלי סמולינסקי(איתן אורטסמן דק’ 76), נועם דהן(נועם סבאג דק’ 67), שגיא קנדלקר, תום יעקובוביץ-פז.