פציעה מדאיגה לוואגנר, הניקס גברו על אורלנדו

מידי יום ליגת ה-NBA ממשיכה לצבור תאוצה ואנחנו כבר עברנו רבע עונה, כאשר כמו כמעט בכל יום ראשון התקיים משחק מוקדם בשעון ישראל. במשחק הבא, ניו יורק ניקס חגגה במדיסון סקוור גארדן עם 100:106 על אורלנדו מג’יק, במפגש שהיה צמוד בעיקר בחצי הראשון ועם קצת קיזוזים בג’ארבג’ טיים.

אורלנדו אפילו הובילה בנקודה בירידה להפסקה, אבל הניקס הרימו קצב לעיני הקהל הביתי והצליחו לרשום ניצחון מספר 16 העונה לצד שבעה הפסדים, כשכל שמונע מהם את הפסגה זה העונה הנפלאה שעוברת דטרויט, שעם חמישה הפסדים בלבד. זה היה הניצחון השלישי ברצף של הקבוצה מהתפוח הגדול.

מנגד, החבורה מפלורידה חזרה להפסיד ואף רשמה את ההפסד העשירי שלה העונה לצד 14 ניצחונות, ואם זה לא מספיק אז הגיעו צרות נוספות. כוכב הקבוצה, פרנץ ואגנר, נפצע כבר ברבע הראשון בברך, כשהגרמני נאנק מכאבים ובסופו של דבר ירד לחדר ההלבשה בעזרת חבריו, ולא חזר לשחק.

ואנגר ללא ספק הכוכב של המג’יק העונה, אפילו יותר מפאולו באנקרו שהיה פצוע ברוב תחילת העונה, כאשר הגרמני עם ממוצעים של 23.4 נקודות, 6.2 ריבאונדים ו-3.8 אסיסטים. בחזרה למשחק, ג’יילן ברנסון הוביל את המנצחת עם 30 נקודות ותשעה אסיסטים ואו ג’י אננובי עזר עם 21 נקודות משלו.