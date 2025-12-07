הוועד האולימפי אישר: מנכ"לית חדשה, ותקציב

הנהלת הוועד האולימפי אישרה היום (ראשון) כמה שורת החלטות חשובות שהיו על הפרק: התקציב לשנה הבאה, המינוי של עדי ביכמן כמנכ"לית הבאה, וגם את הגדלת סכומי המלגות לספורטאים שיזכו מעתה והלאה גם לתנאים סוציאליים.

ראשית, ההנהלה אישרה את המינוי של עדי ביכמן לתפקיד מנכ"לית הארגון, בהתאם להמלצת ועדת האיתור. בכך למעשה, אושר סופית כי יו"ר איגוד השחייה תקבל עליה את התפקיד ותחליף את גילי לוסטיג לאחר 11 שנה. היא צפויה להתחיל את כהונתה בתחילת פברואר 2026, כאשר בסוף מרץ 2026 לוסטיג יסיים את תפקידו וייפרד.

גם תקציב הוועד האולימפי לשנת 2026 אושר בישיבת ההנהלה הנוכחית. כפי שפורסם ב-ONE, תקציב הוועד האולימפי יעמוד על 41.4 מיליון ש"ח - הגובה בתולדות הארגון, וזאת בעקבות העלאת סכומי המלגות לספורטאים.

עדי ביכמן (חגי מיכאלי)

בנוסף, בישיבה הוחלט כי המלגות לספורטאים ישודרגו מחודש ינואר 2026 רטרואקטיבית ממאי 2025, לאחר שהוועד האולימפי יאשר את חברות הביטוח שיספקו את השירותים הסוציאליים לספורטאים. "זהו רגע היסטורי", אמרו בישיבת ההנהלה לאחר ההצבעה.

לפי המודל החדש, עליו הכריז שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ספורטאי בסגל זהב יקבל מלגה חודשית של 10,500 ש"ח במקום 8,500 ש"ח, ספורטאי סגל כסף יקבל 8,000 במקום 6,000 ש"ח, מי שיהיה בסגל ארד יזכה למלגה של 6,500 ש"ח ולא 4,500 ש"ח כפי שהיה נהוג עד כה, והסגל הבכיר יזכה ל-5,000 ש"ח במקום 3,000 ש"ח.

גם הספורטאים הצעירים יקבלו מלגות גבוהות יותר. ספורטאים שיהיו חברים בסגל העתודה של הוועד האולימפי ישודרגו למלגה חודשית של 3,000 ש"ח במקום 2,000 ש"ח, ומי שיהיו בסגל הצעירים יקבלו מלגת סיוע בסך 2,000 ש"ח ולא 1,500 כפי שהיה נהוג לקבל עד כה.

רז הרשקו בפעולה (רויטרס)

בעקבות החלטת השר מיקי זוהר, שהתקבלה בשמחה בספורט הישראלי, הספורטאים האולימפיים המובילים יקבלו גם תנאים סוציאליים לטובת חיסכון ורכיבים ביטוחיים ללא יחסי עובד מעביד, ביחד עם העלאת סכומי המלגות.

על פי תקציב הוועד האולימפי לשנה האזרחית הבאה, מתוך כלל כספי התמיכה שהעביר משרד התרבות והספורט לוועד האולימפי, תקציב המלגות בשנה האחרונה עמד על 13,457,447 ש"ח. בעקבות השינויים הללו וההפרשות לתנאים סוציאליים, בשנה הבאה תקציב המלגות צפוי לעלות ל-17,073,788 ש"ח.

בתוך כך, היום הוועד האולימפי פרסם קול קורא לאיגודים להגשת הצעות לקבלת סיוע במימון פרויקטים "מזיזי מחוג" לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, כפי שפורסם ב-ONE. יעל ארד יזמה קמפיין גיוס תרומות לספורט הישראלי והכספים יחולקו באמצעות ועדת התרומות במטרה להוביל לקפיצת מדרגה בביצועי ספורטאי ההישג ולהעצים את ההיערכות של משלחת ישראל לקראת המשחקים האולימפיים.

בארגון מחפשים תוכניות או פרויקטים חדשניים שאינם חלק מתוכנית העבודה השוטפת של האיגודים, במטרה להרחיב את המשלחת, להכניס נציגות בענפים חדשים ואולי אף להוביל לזכייה במדליה אולימפית בענף חדש. האיגודים הוזמנו להגיש הצעות לקבלת התקציבים הללו עד לסוף החודש. הודעה על הפרויקטים שיזכו לתמיכה כלכלית מטעם הארגון תימסר בינואר 2026.