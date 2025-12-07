יום שני, 08.12.2025 שעה 02:17
ניצחון ראשון להפועל ר״ג, תיקו לק״ש ובית״ר י-ם

בליגת נערים ב׳, החבורה באדום ניצחה 0:1 את רמת השרון וקטעה רצף של 3 ניצחונות. בית"ר ירושלים חזרה פעמיים מפיגור ועשתה את הדרך מהצפון עם נקודה

הפועל ר"ג נערים ב' (מדיה מחלקת הנוער הפועל ר"ג)

יממה לאחר שנערכו להם שישה משחקים במסגרת המחזור ה-13 בליגת העל של שנתון נערים ב', נערכו היום (ראשון) שני משחקים נוספים במסגרת המחזור, שיינעל ביום רביעי, במשחק שבו תארח מ.ס אשדוד את קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל. חמישה שערים, הכרעה אחת וחלוקת נקודות, זו מנת חלקו של הערב הזה. 

הפועל ר"ג - הפועל רמת השרון "צו פיוס" 0:1

אחרי שצברה שלוש נקודות ב-12 משחקי הליגה הראשונים, הצליחה הפועל ר"ג לזכות במשחק הבכורה של מאמנה החדש, כדורגלן העבר, משה שפירא, בניצחון ראשון, שלמעשה מכפיל את מאזן הנקודות שלה, ומציב אותה במרחק של ארבע נקודות ומשחק עודף ממ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת במקום המוביל למשחקי המבחן על הישארות בליגת העל.

הפועל ר"ג נתקלה ביריבה עיקשת, הפתעת העונה בליגת העל, שהגיעה למשחק אחרי שלושה ניצחונות ליגה רצופים. בדקה ה-40 הגבהת קרן של הפועל ר"ג נהדפה בצורה לא טובה ע"י הגנת האורחת, על הכדור השתלט הבלם, אופק אליאסי, שהשתלט על הכדור, בעט ממפתן הרחבה כדור שפגע בשחקן אורח, נכנס לרשת וסלל את דרכה של הפועל ר"ג לניצחון ראשון העונה ולמשחק ראשון בו שומרת הקבוצה על רשת נקיה.

עירוני קרית שמונה - בית"ר ירושלים "צו פיוס" 2:2

הקבוצה הצפונית, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה, אך מוחרגת מירידה לליגת המשנה, הצליחה לקטוע רצף של שלושה הפסדים. מנגד, קבוצת מרכז הטבלה מהבירה רושמת משחק רביעי ללא ניצחון.

שחקני קרית שמונה ובית"ר ירושלים. (מדיה מחלקת הנוער קרית שמונה)שחקני קרית שמונה ובית"ר ירושלים. (מדיה מחלקת הנוער קרית שמונה)

שער שכבש רועי וקנין בשלהי המחצית הראשונה העלה את קרית שמונה ליתרון 0:1.  בדקה ה-49 נפסקה בעיטת פנדל לזכות בית"ר ירושלים, לטענת אנשי קרית שמונה, פסיקה שגויה של השופט, שמבחינתו ראה נגיעת יד. הבלם והקפטן האורח, מאור רחמים, בעט לרשת וקבע שוויון 1:1. 

בית"ר ירושלים נערים בבית"ר ירושלים נערים ב' (רונן וייס)

בדקה ה-59 שער שכבש עדן אבו חמד העלה את קרית שמונה ליתרון 1:2. בית"ר ירושלים לא רצתה לחזור בידיים ריקות לביתה. שער שכבש בדקה ה-75 יהב אלקיים קבע את תוצאת המשחק - שוויון 2:2.

