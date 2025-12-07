יום שני, 08.12.2025 שעה 02:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

חגיגה אדומה: צפו בתמונות מה-0:1 של הפועל ב"ש

התפאורה של הקהל המארח בפתיחה, המאבקים על כר הדשא, האכזבה הצהובה והשמחה אצל האדומים שהגדילו את הפער. צפו בתמונות מבעד לעדשת המצלמה של ONE

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי הפועל באר שבע (רדאד גהתפאורה של אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
הלדר לופס מנסה לעצור את אושר דוידה (שחר גרוס)הלדר לופס מנסה לעצור את אושר דוידה (שחר גרוס)
איתמר נוי ואליאל פרץ (רדאד גאיתמר נוי ואליאל פרץ (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה, קינגס קאנגווה מאחוריו (רדאד גטייריס אסאנטה, קינגס קאנגווה מאחוריו (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה והלדר לופס (רדאד גטייריס אסאנטה והלדר לופס (רדאד ג'בארה)
אופק מליקה והייטור (רדאד גאופק מליקה והייטור (רדאד ג'בארה)
דן ביטון (רדאד גדן ביטון (רדאד ג'בארה)
איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ' בועט (רדאד ג'בארה)
יון ניקולאסקו מקבל עזרה מהצוות הרפואי (שחר גרוס)יון ניקולאסקו מקבל עזרה מהצוות הרפואי (שחר גרוס)
יון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד גיון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד גשחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד גשחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה בטירוף (רדאד גקינגס קאנגווה בטירוף (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה מאוכזב (רדאד גמוחמד עלי קמארה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
אמיר גנאח (רדאד גאמיר גנאח (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי (רדאד גסייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
נועם בן הרוש וגיא מזרחי (רדאד גנועם בן הרוש וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)
אושר דוידה מנסה לכבוש (שחר גרוס)אושר דוידה מנסה לכבוש (שחר גרוס)
לוקאס ונטורה וסייד אבו פרחי נאבקים על הכדור (שחר גרוס)לוקאס ונטורה וסייד אבו פרחי נאבקים על הכדור (שחר גרוס)
סייד אבו פרחי מוציא כדור רוחב (שחר גרוס)סייד אבו פרחי מוציא כדור רוחב (שחר גרוס)
אופק מליקה הודף לאיגור זלאטנוביץאופק מליקה הודף לאיגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)
הייטור (רדאד גהייטור (רדאד ג'בארה)
אושר דוידה (רדאד גאושר דוידה (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)
אליאל פרץ ונועם בן הרוש (רדאד גאליאל פרץ ונועם בן הרוש (רדאד ג'בארה)
שגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד גשגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)
קרווין אנדרדה ושגיב יחזקאל בעימות (רדאד גקרווין אנדרדה ושגיב יחזקאל בעימות (רדאד ג'בארה)
שגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה מתעמתים (רדאד גשגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה מתעמתים (רדאד ג'בארה)
שגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה בעימות (רדאד גשגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה בעימות (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מאוכזב (רדאד גדור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)
אור בלוריאן בטירוף (רדאד גאור בלוריאן בטירוף (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */