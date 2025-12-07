יום שני, 08.12.2025 שעה 09:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

צפו: יון ניקולאסקו פונה מטרנר על קביים

חשש לקרע באחת הרצועות לחלוץ, שהוחלף בדקה ה-14 ואמר ביציאה מטרנר שזה מרגיש רע מאוד. יעבור MRI. צפו בתמונות ובסרטון שלו מפונה מהאצטדיון בב"ש

|
יון ניקולאסקו עם קביים אחרי הפציעה (רדאד ג'בארה)
יון ניקולאסקו עם קביים אחרי הפציעה (רדאד ג'בארה)

משחק העונה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב לא נפתח בצורה הכי טובה שתכננו הצהובים, כאשר כבר לאחר 14 דקות יון ניקולאסקו ישב פצוע על כר הדשא אחרי התנגשות עם דיופ.

שחקן ההתקפה של האלופה לא יכול היה להמשיך בהתמודדות וז’רקו לאזטיץ’ נאלץ להשתמש בחילוף מוקדם בטרנר, כאשר שגיב יחזקאל נכנס למגרש במקומו של החלוץ המולדובי.

הפציעה של ניקולאסקו מגיעה על רקע פציעות אחרות במכבי ת”א, ושל שחקני מפתח, כמו זו של כריסטיאן בליץ’ שנפגע בניצחון על הפועל חיפה. יחזקאל אגב, אקס הדרומיים, קיבל שריקות בוז צורמות בעת שעלה מהספסל של הצד הצהוב.  

יון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד גיון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד ג'בארה)

לאחר שירד מהמגרש, ניקולאסקו תועד כשהוא מפונה מטרנר על קביים. צפו:

יון ניקולאסקו נעזר בקביים בטרנר
יון ניקולאסקו עם קביים (רדאד גיון ניקולאסקו עם קביים (רדאד ג'בארה)

החלוץ המולדובי יעבור MRI כאשר חשש גדול מאוד לקרע באחת הרצועות. ניקולאסקו מיד הרגיש שעבורו זה סוף המשחק ואמר ביציאה מטרנר שזה מרגיש רע מאוד. 

