יום ראשון, 07.12.2025 שעה 21:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13595-6737מכבי ת"א
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
11664-6887בני הרצליה
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

סוף לסיפור: בראיינט נחת בארץ והתאמן עם חבריו

הכוכב שם סוף לשיח והגיע לישראל, כשאפילו הספיק להשתתף באימון הפועל ת"א. עדיין יש לשחקן נושא משפחתי לדאוג לו, אך בסביבתו מדגישים שזה לא ישפיע

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

סוף לסיפור. אחרי שאלייז’ה בראיינט לא הגיע לישראל יחד עם שאר החברים שלו לקבוצה לקראת המשחק נגד הפועל העמק, היום (ראשון) הוא נחת בארץ בצהריים וסגר את הסאגה הזו, כשהוא אפילו כבר חבר להכנות של הפועל תל אביב לקראת המשחק הבא ולקח חלק באימון. המפגש הבא של האדומים יהיה ביום שישי נגד בולוניה במסגרת היורוליג, באיטליה.

בכל מקרה, כן יש בעיה מול משפחתו של בראיינט לגבי החזרה לישראל והמגורים כאן, אבל בסופו של דבר בסביבתו של השחקן מדגישים שהאירוע לא ימנע ממנו להגיע לכאן והוא יחד עם המועדון בסופו של דבר יפתור את הנושא. בכל מקרה, מדגישים שם שבראיינט יהיה שחקן הפועל ת”א גם ביורוליג וגם במשחקים כאן בליגה.

הסיבה שבגללה הוא לא הגיע לארץ הפעם היא בגלל שהיה חולה, כאשר הוא אפילו נזקק לעשות ביקור קטן בבית חולים בסופיה. מה שמראה עד כמה בראיינט רצה להוכיח את הרצינות שלו להגעה לכאן זה שהוא בא לארץ היום, כשכבר ביום שלישי המועדון ימריא בחזרה לבולגריה על מנת לסיים את ההכנות לבולוניה שם, אז הוא בא אפילו בשביל כ-48 שניות, ברגע שהרגיש טוב יותר.

אגב, הפועל תל אביב תלך לבולגריה לאימונים ביום שלישי רק בגלל סיבות שקשורות לקיפולים ובירוקרטיה, כאשר לאחר המשחק מול בולוניה לא צפויים עוד ביקורים במדינה למעט שני המשחקים נגד הטורקיות. נושא הקיפול שם לקראת סיום, כשאפילו בארץ יש כבר למספר זרים דירה, ושאר הזרים נמצאים בשלבי חיפושים אחר דירה ולבסוף כולם יגורו כאן.

