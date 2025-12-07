"העומס מטורף, לא יכול לבוא בטענות לשחקנים"

רצף הניצחונות הנהדר של הפועל ירושלים עמד במבחן לא פשוט הערב (ראשון), כשהקבוצה מהבירה התארחה במסגרת המחזור ה-8 של ליגת ווינר סל אצל קריית אתא והצליחה להשיג 84:88 צמוד על הצפוניים.

בתום המשחק, דיבר המאמן המנצח יונתן אלון: “אני מאוד שמח שניצחנו, החבר’ה פה עם עומס מטורף, כל פעם גם נוסף עוד פצוע שמעלה את העומס על האחרים. השחקנים הם חבורה של גברים שכיף לאמן אותם. ב-2025 ההפרש שהיינו בו הוא כלום, כמה שלשות וזה נמחק. עשינו פעולות הגנתיות טובות בחלק מהזמן, ככה זה”.

האיש על הקווים של הירושלמים המשיך: “כל משחק כדורסל הוא ככה, מי שרואה כדורסל אירופי, זה המשחק. אני לא יכול לבוא בטענות יותר מדי לשחקנים, גם על הטעויות של חוסר הריכוז. נחתנו ביום שישי אחר הצהריים ולא התאמנו, לבוא לכאן במגרש חוץ קשה ולנצח זה טוב מאוד”.

על המשחק הביתי מול המבורג, במסגרת חזרת המפעלים האירופיים ובניהם היורוקאפ כאן לישראל: “זה ממש כיף ומרגש, אני רוצה שכל האוהדים שלנו יבואו, שיהיו איתנו כמה שיותר”.

ג'סטין סמית' מול בודי יום (לילך וויס-רוזנברג)

ג’ארד הארפר: “עוד ניצחון לרצף, זה היה משחק קשה וידענו שהוא יהיה כזה. יש להם את הרקורד שלהם בבית לא סתם, אך ידענו באיזה גישה להגיע. חזרנו מהפיגור ונשארנו עם הביטחון שלנו. פספסנו הרבה זריקות פתוחות במחצית הראשונה, אבל זה כדורסל”.

על 20 הנקודות שקלע: “זה לא היה המשחק הכי טוב שלי, לא קלעתי אפילו שלשה, אבל אני בוטח בחברים שלי ואני מאושר ששימחנו את האוהדים”, על החיסרון של קאדין קרינגטון: “כשהוא בחוץ זה אומר שמישהו אחר בפנים, גם אם מישהו מפספס משחק יש לנו מחליף אליו”.

על המשחק מול המבורג בארץ: “אני מאוד מתרגש, הרבה זמן המשחקים לא היו כאן בישראל. אני רוצה את החוויה הזו לשחק עם הקהל הביתי שלנו, הוא הקהל הכי טוב בישראל ואחד מהטובים באירופה. אני מתרגש ורוצה כבר לשחק את המשחק הזה”.

ג'ארד הארפר (לילך וויס-רוזנברג)

המאמן בצד השני, אלדד בנטוב: “המהלך האחרון? צריך לראות את זה שוב, לדעתי מאליק היה פנוי ללייאפ, אבל זה השתבש. נבוא בפעם הבאה עם תרגיל יותר טוב. אני חושב שהיה לנו קשה מאוד להיכנס למשחק, זה שהגענו בכלל ליתרון הגדול הזה הפתיע אותי בכלל. בסוף נכנסו לאיזה ריצה עם האנרגיות של הקהל, אני גאה מאוד לשחקנים, הם הראו אופי וזה לא פשוט”.

“זה לא כיף לצאת לשבועיים וחצי פגרה כשאתה במומנטום, אבל זה רק תירוצים. המשחק נגמר וזה היסטוריה, יום ראשון יש את רעננה שזה משחק סופר חשוב. מהמשחק הזה אני אקח את השיפט הזה שעשינו אחרי שהיינו אנמים בחצי הראשון, הצלחנו לשנות את זה עם הרכב שכן הצליח לרוץ. אקח בעיקר את האופי. אני לא מתעסק באיך שמתסכלים עלינו, מתעסק בעצמנו, מקווה שהתוצאות הטובות ימשיכו”.