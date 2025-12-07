ההתאחדות תאשר את סגל השופטים הבינלאומי

הנהלת ההתאחדות לכדורגל צפויה לאשר מחר (שני) את סגל השופטים הבינלאומי לעונת המשחקים הקרובה. הסגל נותר כמעט ללא שינוי, כאשר העדכון המרכזי הוא מינויו של גל לייבוביץ' לשופט מסך במקום זיו אדלר, שמכהן מתחילת העונה כיו"ר הוועדה המקצועית באיגוד השופטים.

רשימת השופטים הבינלאומית כוללת:

אוראל גרינפלד – דרג עלית

יגאל פריד – דרג 1

שניר לוי – דרג 2

דוד פוקסמן – דרג 2

גל לוי – דרג 2

גל לייבוביץ' – דרג 2

עוזרי השופט: רועי חסן, מתי יעקובוב, עידן ירקוני, עומר ברבירו, תובל קולטנוף, רוסטי טליס, יוסי בביוף ודור מדינה.

שופטי המסך: דניאל בר־נתן, אלי חכמון, איתן שמואלביץ' וגל לייבוביץ'.

שופטי כדורגל אולמות: עופר גרוספלד, רעפת אלחמולה, עידן ברנשטיין ורון לוי.

שופטות: ספיר ברמן ומריה גלקוב.

עוזרות השופט: מאי מעולם, נופר סקורקה, כאמלה נסאר ודוניא זידאן.