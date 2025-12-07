יום ראשון, 07.12.2025 שעה 19:34
ליגה צרפתית 25-26
3413-2615לאנס1
3312-3215פאריס סן-ז'רמן2
2915-3515מארסיי3
2917-2915ליל4
2415-2114ליון5
2423-2415ראן6
2326-2615מונאקו7
2220-2515שטרסבורג8
2019-2115טולוז9
1924-2015ברסט10
1917-1315אנז'ה11
1727-1915ניס12
1526-2114פ.צ. פאריס13
1421-1314לה האבר14
1428-1814לוריין15
1124-1315נאנט16
1131-1414מץ17
920-814אוקזר18

פרץ לא שותף, 2:3 חשוב להמבורג על ורדר ברמן

אחרי ששיחק לאורך כל המשחק בהפסדה בגביע הגרמני, הישראלי חזר לספסל המארחת בבונדסליגה, שם היא השיגה 3 נקודות יקרות. ניס נכנעה 1:0 לאנז'ה בבית

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

משחקי הליגות באירופה נמשכו להם היום (ראשון) כאשר בליגה הגרמנית, דניאל פרץ שוב נאלץ לצפות מהספסל בניצחון המבורג 2:3 על ורדר ברמן. בצרפת, אנז’ה השיגה 3 נקודות חשובות מול ניס בחוץ.

המבורג – ורדר ברמן 2:3

הקבוצה בה נציגינו, דניאל פרץ מתפקד כשוער השני, שוב עלתה כשהוא על הספסל, ארבעה ימים בלבד לאחר שהוא פתח בהפסדה בגביע להולסטיין קייל. היום, העולה החדשה לבונדסליגה יצאה עם ידה על העליונה, כשמי שכבשו לזכותה היו אלברט לוקונגה, לוקה ווסקוביץ’ ויוסוף פאולסן. 

ניס – אנז’ה 1:0

החבורה של פרנק הייסה אמנם הגיעה למספר רב של מצבים, אך לבסוף נכנעה לשער בודד של יאסין בלחדים בדקה ה-33. תום לוצ’ט מהמארחת הורחק בדקה ה-53, והאדומים-שחורים עדיין מסובכים בתחתית.

