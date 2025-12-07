יום ראשון, 07.12.2025 שעה 21:18
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1815-1315אלאבס10
1715-1314ראיו וייקאנו11
1724-2015סביליה12
1622-1915ריאל סוסיאדד13
1619-1614סלטה ויגו14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

ויניסיוס ובלינגהאם בהרכב ריאל, גארסיה בהגנה

ב-22:00 בערוץ ONE: הברזילאי והאנגלי ב-11 של צ'אבי אלונסו נגד סלטה ויגו. לאחר הפציעה של טרנט, הספרדי ימלא את מקומו. גם טשואמני וגולר יפתחו

|
ויניסיוס עם הכדור. ג'וד בלינגהאם ברקע (IMAGO)
ויניסיוס עם הכדור. ג'וד בלינגהאם ברקע (IMAGO)

המחזור ה-15 בליגה הספרדית יפגיש בשעה 22:00 את ריאל מדריד עם סלטה ויגו, בחזרתם של הבלאנקוס לסנטיאגו ברנבאו לראשונה מה-1 בנובמבר. לאחר הניצחון הגדול של ברצלונה אתמול (שבת), הקבוצה מבירת ספרד יודעת שהפסד ייתן לקטלונים מרווח מסוכן במאבק על האליפות. שידור חי בערוץ ONE.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פראן גארסיה, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רודריגס, קארל סטרפלט, מרקוס אלונסו, מיגל רומן, אילאיש מוריבה, אוסקר מינגסה, סרחיו קריירה, פבלו דוראן, בראין סרגוסה ובורחה איגלסיאס.

החניכים של צ’אבי אלונסו מגיעים להתמודדות לאחר ניצחון חשוב ומשכנע 0:3 על אתלטיק בילבאו בחוץ. מי שמספק פתיחת עונה אדירה הוא קיליאן אמבפה, כשהוא רושם שער או בישול ב-13 מ-15 משחקי הליגה של ריאל. ניצחון לבן ישאיר את הבלאנקוס במקום השני בטבלת הליגה, במרחק של נקודה אחת בלבד מברצלונה המוליכה, בעוד שאיבוד נקודות יוכל לאפשר לוויאריאל לעקוף אותם ועלול להוריד את הקבוצה ממדריד למקום השלישי.

מהצד השני, התכולים השיגו ניצחון דחוק בפנדלים על סאנט נדריו מהליגה הרביעית בגביע, אך יכולים להתנחם בכך שהוא קטע רצף של שני הפסדים עבורה. מלבד הליגה הספרדית, הקבוצה משתתפת העונה גם בליגה האירופית, מה שמקשה עליה לשמור על יציבות. היא כרגע נמצאת במקום ה-13 בטבלת הלה ליגה, מרחק 4 נקודות בלבד מהקו האדום.

ריאל מדריד יכולה להיות מעודדת מהנתון הבא: בכל 15 המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הבלאנקוס ניצחו בלא פחות מ-14 מתוכם, כשהמשחק הנותר הסתיים בתיקו. הפעם האחרונה שבה סלטה ויגו יצאה עם ידה על העליונה מהתמודדות מול הקבוצה מהבירה, הייתה לפני כמעט 9 שנים, כשגברה על הלבנים 1:2 בגביע המלך בינואר 2017.

