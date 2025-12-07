ויניסיוס ובלינגהאם בהרכב ריאל, גארסיה בהגנה

המחזור ה-15 בליגה הספרדית יפגיש בשעה 22:00 את ריאל מדריד עם סלטה ויגו, בחזרתם של הבלאנקוס לסנטיאגו ברנבאו לראשונה מה-1 בנובמבר. לאחר הניצחון הגדול של ברצלונה אתמול (שבת), הקבוצה מבירת ספרד יודעת שהפסד ייתן לקטלונים מרווח מסוכן במאבק על האליפות. שידור חי בערוץ ONE.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פראן גארסיה, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רודריגס, קארל סטרפלט, מרקוס אלונסו, מיגל רומן, אילאיש מוריבה, אוסקר מינגסה, סרחיו קריירה, פבלו דוראן, בראין סרגוסה ובורחה איגלסיאס.

החניכים של צ’אבי אלונסו מגיעים להתמודדות לאחר ניצחון חשוב ומשכנע 0:3 על אתלטיק בילבאו בחוץ. מי שמספק פתיחת עונה אדירה הוא קיליאן אמבפה, כשהוא רושם שער או בישול ב-13 מ-15 משחקי הליגה של ריאל. ניצחון לבן ישאיר את הבלאנקוס במקום השני בטבלת הליגה, במרחק של נקודה אחת בלבד מברצלונה המוליכה, בעוד שאיבוד נקודות יוכל לאפשר לוויאריאל לעקוף אותם ועלול להוריד את הקבוצה ממדריד למקום השלישי.

מהצד השני, התכולים השיגו ניצחון דחוק בפנדלים על סאנט נדריו מהליגה הרביעית בגביע, אך יכולים להתנחם בכך שהוא קטע רצף של שני הפסדים עבורה. מלבד הליגה הספרדית, הקבוצה משתתפת העונה גם בליגה האירופית, מה שמקשה עליה לשמור על יציבות. היא כרגע נמצאת במקום ה-13 בטבלת הלה ליגה, מרחק 4 נקודות בלבד מהקו האדום.

ריאל מדריד יכולה להיות מעודדת מהנתון הבא: בכל 15 המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הבלאנקוס ניצחו בלא פחות מ-14 מתוכם, כשהמשחק הנותר הסתיים בתיקו. הפעם האחרונה שבה סלטה ויגו יצאה עם ידה על העליונה מהתמודדות מול הקבוצה מהבירה, הייתה לפני כמעט 9 שנים, כשגברה על הלבנים 1:2 בגביע המלך בינואר 2017.