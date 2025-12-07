בדקה ה-90: ברייטון חילצה 1:1 נגד ווסטהאם

אחרי משחקים נהדרים אמש (שבת), המחזור ה-15 בליגה האנגלית נמשך גם היום, כשהערב ברייטון אירחה את ווסטהאם למפגש מסקרן. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות, אחרי 1:1 דרמטי עם שער מאוחר של המארחת בדקה ה-90.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, קיבלנו קצב מעט גבוה יותר בחצי השני. המארחת ניסתה לתקוף ושלטה יותר בכדור, כשמנגד הפטישים ניסו לצאת בהתקפות מעבר, ובדקה ה-73 זה גם הצליח. ג׳ארוד בואן כבש שער נהדר והעלה את האורחת ליתרון.

כשהיה נדמה שווסטהאם בדרך לשלוש נקודות חשובות שיעלו אותה מעל הקו האדום, הגיע ג׳ורג׳יניו רוטר, כשכבש מקרוב וקבע חלוקת נקודות בסיום. ברייטון עולה למקום השביעי, בעוד ווסטהאם נשארת מתחת לקו האדום.