יום ראשון, 07.12.2025 שעה 19:34
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2321-2515ברייטון7
2317-1815סנדרלנד8
2324-2415ליברפול9
2218-2515טוטנהאם10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

בדקה ה-90: ברייטון חילצה 1:1 נגד ווסטהאם

הפטישים כבר היו בדרך לניצחון אחרי שבואן כבש שער נהדר בדקה ה-73, אך המארחים הצליחו לחלץ שוויון עם גול מאוחר של ג׳רוגיניו רוטר, שקבע חלוקת נק׳

|
לוקאס פאקטה בפעולה (IMAGO)
לוקאס פאקטה בפעולה (IMAGO)

אחרי משחקים נהדרים אמש (שבת), המחזור ה-15 בליגה האנגלית נמשך גם היום, כשהערב ברייטון אירחה את ווסטהאם למפגש מסקרן. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות, אחרי 1:1 דרמטי עם שער מאוחר של המארחת בדקה ה-90.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, קיבלנו קצב מעט גבוה יותר בחצי השני. המארחת ניסתה לתקוף ושלטה יותר בכדור, כשמנגד הפטישים ניסו לצאת בהתקפות מעבר, ובדקה ה-73 זה גם הצליח. ג׳ארוד בואן כבש שער נהדר והעלה את האורחת ליתרון.

כשהיה נדמה שווסטהאם בדרך לשלוש נקודות חשובות שיעלו אותה מעל הקו האדום, הגיע ג׳ורג׳יניו רוטר, כשכבש מקרוב וקבע חלוקת נקודות בסיום. ברייטון עולה למקום השביעי, בעוד ווסטהאם נשארת מתחת לקו האדום.

