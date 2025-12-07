יום ראשון, 07.12.2025 שעה 18:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13595-6737מכבי ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11664-6887בני הרצליה
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

ינאי הסכים להפקיד 2.6 מיליון ש"ח ולפנות לגישור

חברת אדום ניהול סל, בשליטת ינאי, הסכימה להצעת ביהמ"ש: להפקיד 2.6 מיליון ש"ח בקופתו ולגשת לגישור עם רשות המיסים ובעלי התפקיד בהפועל אוסישקין

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

חברת אדום ניהול סל, שבשליטת עופר ינאי, הודיעה היום (ראשון) לביהמ"ש שהיא מקבלת את הצעתו להפקיד 2.6 מיליון שקל בקופת ביהמ"ש עד להכרעה בבקשה שהגישה לביהמ"ש או הגעה להסכמות, ולגשת לגישור קצת מועד עם רשות המסים ומנהלי התפקיד בעמותת הפועל אוסישקין תל אביב - עו"ד אורי גאון, שותף בכיר במשרד ב. לוינבוק ושות', ועו"ד ליזה חדש.

הגישור יתנהל בפני עו"ד עמית פינס. עד אז, הליכי הגבייה של מס הכנסה כלפי אדום סל יעוכבו. כזכור, ביהמ"ש המחוזי בתל אביב דן בבקשה שהגישה אדום ניהול סל נגד רשות המסים, כדי שזו תפסיק את הליכי הגביה נגדה לגביית חובות המס של עמותת הפועל אוסישקין תל אביב. 

בחודש יולי האחרון הגישו בעלי התפקיד שמונו לעמותת הפועל אוסישקין תל אביב עו"ד אורי גאון, שותף בכיר במשרד ב. לוינבוק ושות', ועו"ד ליזה חדש, לביהמ"ש המחוזי בתל אביב בקשה לחייב את ינאי ואת חברת אדום ניהול סל שבשליטתו לשלם לעמותה למעלה מ-10 מיליון שקל, מתוכם כ-7.7 בגין חוב העמותה לרשות המסים, וכן לחייב את עופר ינאי להפקיד ערבות בנקאית של כ-25 מיליון שקל להבטחת הוצאות תכנון אולם היכן שלמה, בהתאם לפסק בוררות שניתן.

עמותת הפועל אוסישקין תל אביב מחזיקה בין היתר ב-19% מאדום ניהול סל, הבעלים של קבוצת הפועל תל אביב בכדורסל. פעילויות הליבה של העמותה הן הפעלת מחלקת הנוער והילדים של המועדון הכוללת, בין היתר כ-32 קבוצות ליגה בית ספר לכדורסל, אקדמיה לשחקנים מצטיינים, בית ספר לכדורסל ועוד. העמותה מפעילה גם פעילות ספורטיבית בבית הספר ביאליק קשת (רוגוזין), המיועד לילדי עובדים זרים, וכן מפעילה את פעילות הפועל "שווים" תל אביב, במסגרתה מתקיימים מפגשים בין אוהדי המועדון ואנשים בעלי צרכים מיוחדים – לאימונים ומשחקים בקבוצת כדורסל משותפת.

