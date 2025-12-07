רשמית: נחתם הסכם בין איגוד הכדורסל לשופטים

אחרי משא ומתן ממושך, איגוד הכדורסל ונציגות השופטים בליגות המקצועניות, באמצעות חטיבת הספורט של ההסתדרות, הגיעו להבנות והיום (ראשון) נחתם הסכם היסטורי בין הצדדים לחמש השנים הבאות, כפי שנחשף לראשונה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. ההסכם מבטיח שדרוג מקצועי וכלכלי לשופטים בליגות המקצועניות, וכן עצמאות רבה יותר לאיגוד השופטים.

במסגרת ההסכם, אשר מבטיח לשני הצדדים ודאות וביטחון לשנים הקרובות, נוספו תקציבים משמעותיים חדשים בכל עונה, לצורך פיתוח ושדרוג הכלים המקצועיים של השופטים למטרות למידה והפקת לקחים ממשחקים, וכן לצורך הגדלת הנגישות והפתיחות לציבור במדיה, כולל באמצעות חשבונות סושיאל כמקובל בעידן המודרני. למעשה, מדובר בהשוואת הכלים המקצועיים של השופטים בליגות המקצועניות לאלו הקיימים לשופטי היורוליג וה-NBA.

מעבר לשדרוג המקצועי, יזכו השופטים בליגת העל והלאומית לשדרוג שכרם בשנים הקרובות ואיגוד השופטים יזכה לעצמאות גדולה יותר.

ההסכם שנחתם הושג בזכות עבודה מאומצת של עו"ד לבקא חלבי חסון - הממונה על יחסי עבודה במחוז תל אביב והמרכז, עו"ד מרדכי לוין - היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, עו"ד אסי שלם - יו"ר איגוד השופטים, עו"ד רון סקיטל - מנכ"ל איגוד הכדורסל ונאור גלילי - מנכ"ל מרכז מכבי. מצד השופטים - ניר אלון ראש חטיבת הספורטאים בהסתדרות הכללית, וחברי נציגות שופטי הליגות המקצועניות.

עמוס פרישמן וניר אלון (איגוד הכדורסל)

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, אמר: "חתמנו על הסכם היסטורי עם איגוד השופטים לחמש שנים. ההסכם הוא חלק מהמדיניות שלי - הסכמים ארוכי טווח אשר יעניקו ודאות לכלל המעורבים. בחודשים האחרונים גיליתי שיש באיגוד השופטים אנשי מקצוע מעולים אשר רוצים לקדם את הארגון. אני שמח כי ההסכם הנוכחי מקדם את הארגון ומבטיח שדרוג מקצועי וכלכלי כאחד. אני מודה לנאור גלילי - מנכ"ל מרכז מכבי, עו"ד אסי שלם - יו"ר ארגון השופטים ורמי כהן - חבר הנהלת איגוד הכדורסל על הסיוע והתמיכה בחתימת ההסכם".

ראש חטיבת הספורט בהסתדרות המעו״ף, ניר אלון, מסר: "חתמנו הסכם פורץ דרך לחמש השנים הבאות שיגרום לכך שהשופטים יקבלו כלים משמעותיים לשדרוג הצלחתם. כאחד שהיה מעורב בהרבה הסכמים, אני יכול להבטיח שההסכם הנוכחי ישפר משמעותית את רמת השיפוט בכדורסל הישראלי ויפתח דור חדש של שופטים צעירים. אני מבקש להודות ליו"ר איגוד הכדורסל - עמוס פרישמן ליו"ר איגוד השופטים - אסי שלם, מנכ"ל איגוד הכדורסל - עו"ד רון סקיטל, לספי שמש, ניר מאירסון ולכל נציגות השופטים שסייעו לחתימת ההסכם".

נציג השופטים, ספי שמש, אמר: " ההסכם בין נציגות השופטים ואיגוד הכדורסל, מסמן פרק חדש ומשמעותי במעמד השיפוט בכדורסל הישראלי. מדובר בהסכם בעל הישגים תקדימיים במישורים רבים: חיזוק הסטנדרטים המקצועיים, קידום ערכי שקיפות ופתיחות לציבור, שיפור משמעותי בתנאים הכספיים של השופטים, ובעיקר חיזוק עצמאותו של איגוד השופטים לרבות תהליכי בחירת בעלי התפקידים. ההישג הזה לא היה מתאפשר ללא לכידות יוצאת דופן של כלל השופטים בליגות המקצועניות. זהו הישג גדול, משמעותי וחשוב לשופטים, לאיגוד, ולכדורסל הישראלי כולו ואנחנו גאים בדרך ובתוצאה".