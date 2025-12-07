מכבי ביטלה את חובת הצגת ת.ז בכניסה ל-10-11

‏בארגוני האוהדים של מכבי תל אביב מחו נגד הצעד של הנהלת הקבוצה, שביקשה שהאוהדים הנכנסים לשערים 10-11 יציגו תעודת זהות, ולא הגיעו למשחק מול הפועל חיפה ביום רביעי.

כעת, המועדון הודיע על ביטול חובת הצגת תעודת הזהות בכניסה לשערים הללו. בהודעה של מכבי תל אביב נכתב: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ימשיך ליישם מדיניות של אפס סובלנות כלפי כל התנהגות אלימה, מאיימת או גזענית. כל מי שאינו עומד בסטנדרטים הבסיסיים הללו של התנהגות נאותה, אינו רצוי. המועדון ינקוט בכל הצעדים הנדרשים לאיתור, הרחקה ואכיפת ההרחקות כלפי מי שפעל באלימות, גרם לנזק או השמיע איומי רצח.

‏”כדי לצמצם את הפגיעה באוהדים שאינם מעורבים, החליטה מכבי תל אביב להשהות בשלב זה את בדיקות תעודות הזהות בכניסה ליציעים 10–11, ולעשות שימוש באמצעים חלופיים לצורך אכיפת ההרחקות הקיימות”.