הנתונים הסטטיסטיים לקראת ב״ש - מכבי ת״א

משחק העונה כבר כאן, כשהערב (ראשון, 20:30) תארח הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר את מכבי תל אביב לקרב צמרת טעון. אם בוחנים את ההיסטוריה הקרובה בין שתי היריבות המושבעות, הנתונים נוטים בבירור לטובת הצהובים.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות, מכבי ת"א יצאה עם ידה על העליונה בשישה משחקים, בעוד הפועל ב"ש ניצחה בשניים בלבד, כאשר מאזן השערים במפגשים אלו עומד על 8:19 לטובת הצהובים. יתרה מכך, אצטדיון טרנר לא בהכרח מאיר פנים למארחת במפגשים מול מכבי ת"א, שכן האדומים ניצחו שם רק פעם אחת בשש הפעמים האחרונות שאירחו את היריבה בצהוב.

למרות ההיסטוריה, הפועל ב"ש מגיעה למשחק בכושר התקפי מרשים במיוחד. הקבוצה מובילה את הליגה במדד ה-xG (שערים צפויים) עם צפי של כ-29 שערים, ומוכיחה יעילות גבוהה עם 31 שערים בפועל. הדומיננטיות ההתקפית של הדרומיים מתבטאת גם בכמות הפעולות בתוך הרחבה, קטגוריה שבה הם מובילים את הליגה עם 431 פעולות.

מעבר לנתונים היבשים, האדומים הפכו את הבית למבצר לאחרונה, כאשר בשמונת משחקי הבית האחרונים שלהם רשמו שבעה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. מי שמוביל את המערך הזה הוא דן ביטון, שנמצא בכושר שיא עם מעורבות ישירה ב-14 שערים (12 כיבושים ושני בישולים), הנתון הגבוה ביותר בליגה.

מהצד השני, מכבי ת"א מגיעה בתקופה מאתגרת מבחינה הגנתית. לאחר פתיחת עונה יציבה שבה ספגה רק ארבעה שערים בתשעה מחזורים, ההגנה הצהובה נפרצה בשלושת המשחקים האחרונים עם תשעה שערי חובה, רובם ממשחק פתוח.

נתון בולט המצביע על חשיבותו של הבלם עלי קמארה מראה כי כשהוא על המגרש הקבוצה ספגה חמישה שערים בלבד, לעומת שמונה ספיגות בלעדיו. למרות הבעיות בהגנה, מכבי ת"א נותרת מסוכנת מאוד ומייצרת בממוצע 8.4 מצבי הבקעה ברחבת היריב למשחק. הערב היא תחסר את עידו שחר המורחק, שמעורבותו בשערים הייתה משמעותית העונה.

המפגש הערב טומן בחובו גם פיקנטריה סביב שחקנים שחצו את הקווים. בסגל האדומים משחקים כיום שישה שחקנים שלבשו בעבר את המדים הצהובים, ביניהם דן ביטון, אליאל פרץ ומתן בלטקסה, בעוד שבצד השני שגיב יחזקאל הוא היחיד ששיחק בעבר בבירת הנגב. כך או כך, נראה שמשעמם לא יהיה: הפעם האחרונה שהמפגש בין השתיים הסתיים בתיקו מאופס הייתה לפני יותר מחמש שנים, וב-23 המפגשים מאז נכבש לפחות שער אחד.