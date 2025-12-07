יום ראשון, 07.12.2025 שעה 15:49
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3013-3214אינטר1
289-1913מילאן2
2811-2013נאפולי3
277-1513רומא4
2411-2213בולוניה5
2411-1914קומו6
2312-1713יובנטוס7
2017-1914ססואולו8
2017-1814קרמונזה9
1810-1513לאציו10
1820-1413אודינזה11
1617-1714אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1319-1014לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
921-1114ורונה19
624-1114פיורנטינה20

ממשיכה להתאושש: 0:2 לקרמונזה על לצ'ה

ג'יימי וארדי וחבריו השכיחו את שלושת ההפסדים הרצופים עם ניצחון שני רצוף. בונאצולי כבש בפנדל בחסות ה-VAR בדקה ה-52, טוני סנאבריה הכפיל (78)

|
שחקני קרמונזה חוגגים (IMAGO)
שחקני קרמונזה חוגגים (IMAGO)

אחרי שלושה הפסדים רצופים, קרמונזה כבר עם שני ניצחונות ברצף. ג’יימי וארדי וחבריו גברו היום (ראשון) בצהריים 0:2 בבית על לצ’ה משערים של פדריקו בונאצולי ומחליפו, טוני סנאבריה, במחזור ה-14 של הסרייה א’.

אחרי 49 דקות, אילבר רמאדני ביצע עבירה על סף הרחבה. תחילה המשחק נמשך, אבל לאחר מכן השופט ניגש ל-VAR, חזר למגרש ושרק לפנדל. בונאצולי לקח את הבעיטה והעלה את קרמונזה ליתרון (52).

גג'יימי וארדי (IMAGO)

בדקה ה-74 כובש השער פינה את מקומו לסנאבריה שקבע את התוצאה הסופית ארבע דקות לאחר מכן: אקס ברצלונה כבש בנגיחה והבטיח את הניצחון לקרמונזה. מנגד, לצ’ה עם ניצחון בודד בארבעת המשחקים האחרונים והוא הושג דווקא במחזור הקודם (1:2 על טורינו).

