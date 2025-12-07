ממשיכה להתאושש: 0:2 לקרמונזה על לצ'ה

אחרי שלושה הפסדים רצופים, קרמונזה כבר עם שני ניצחונות ברצף. ג’יימי וארדי וחבריו גברו היום (ראשון) בצהריים 0:2 בבית על לצ’ה משערים של פדריקו בונאצולי ומחליפו, טוני סנאבריה, במחזור ה-14 של הסרייה א’.

אחרי 49 דקות, אילבר רמאדני ביצע עבירה על סף הרחבה. תחילה המשחק נמשך, אבל לאחר מכן השופט ניגש ל-VAR, חזר למגרש ושרק לפנדל. בונאצולי לקח את הבעיטה והעלה את קרמונזה ליתרון (52).

ג'יימי וארדי (IMAGO)

בדקה ה-74 כובש השער פינה את מקומו לסנאבריה שקבע את התוצאה הסופית ארבע דקות לאחר מכן: אקס ברצלונה כבש בנגיחה והבטיח את הניצחון לקרמונזה. מנגד, לצ’ה עם ניצחון בודד בארבעת המשחקים האחרונים והוא הושג דווקא במחזור הקודם (1:2 על טורינו).