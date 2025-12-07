86 דק׳ לבר לין בניצחון קריבבאס, 90 דק׳ ללמקין

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# בר לין פתח בהרכב קבוצתו, קריבבאס, והשלים 86 דקות בניצחון 0:3 על אלכסנדריה. קריבבאס עלתה למקום הרביעי בטבלה, כשלין סיפק משחק טוב במחינה אישית, וכעת הם רחוקים שבע נקודות מהצמרת.

# בהולנד, סתיו למקין פתח בהגנה של טוונטה, והשלים 90 דקות במשחק שהסתיים בחלוקת נקודות אחרי 1:1. טוונטה במקום השמיני בטבלת הליגה ההולנדית וסופרת משחק שביעי ברציפות בכל המסגרות ללא הפסד.