"נעשה הכל כדי להגיע לאליפות בי-ם שנה הבאה"

אליפות מאסטרס ירושלים בשח מהיר ננעלה ביום רביעי שעבר, ובין אורחי הכבוד שנכחו באירוע בלט הנריק קרלסן, אביו של אלוף העולם לשעבר והשחמטאי הטוב בעולם, מגנוס קרלסן. נוכחותו של הנריק משכה עניין רב מצד הקהל וחובבי השחמט, במיוחד בשל הקשר הישיר לשחקן הנחשב בעיני רבים לטוב בהיסטוריה.

במהלך ביקורו נפגש קרלסן עם יו"ר איגוד השחמט בישראל ד"ר צביקה ברקאי ומנכ"ל האיגוד גיל בורחובסקי, וכמובן גם עם הדור הבא של השחמט הישראלי. קרלסן האב סיפר כי מגנוס רצה לקחת חלק באליפות השנה, אך הדבר לא התאפשר בשל אילוצים שונים. "מגנוס רצה להשתתף השנה, אך זה לא התאפשר", אמר. "נעשה מאמצים גדולים להגיע למאסטרס ירושלים בשנה הבאה".

הנריק לא חסך מחמאות מהאליפות שנערכה בבירה. לדבריו, רמת המשחקים, הארגון והאווירה הרשימו אותו מאוד. "התרשמתי מהאליפות, מהרמה, מהארגון", ציין. עוד הוסיף כי הקשר האישי שלו לישראל הופך כל ביקור למשמעותי במיוחד: "יש לי כאן בישראל חברים טובים לאורך שנים".

אליפות ירושלים בשחמט (שלום אלבז SE-PR)

קרלסן, בן 34 בלבד, נחשב בעיני מומחים רבים לשחמטאי הגדול בהיסטוריה. הוא זכה באליפות העולם חמש פעמים ברציפות (2013-2023), שולט בדירוג העולמי במשך יותר מ-12 שנה, ושבר אינספור שיאים של יציבות והישגים. גם לאחר שוויתר על תוארו הרשמי, הוא ממשיך לשלוט בזירות השח המהיר והבליץ, כשהוא מנצח כמעט כל טורניר שבו הוא משתתף.

קרלסן התפרסם כבר בגיל 13 כ"ילד פלא" שניצח רבי-אמנים מנוסים פי שניים מגילו. מאז הוא הפך לסמל של אינטליגנציה, יצירתיות ויכולת חישוב נדירה. מעבר להישגיו הספורטיביים, הוא הצליח להפוך את השחמט למוצר עולמי נגיש ומסקרן - עם קהל של מיליוני מעריצים בכל רחבי העולם.

מאסטרס ירושלים נעלה שבוע אדיר לשחמט הישראלי, שאירח פה שתי תחרויות גדולות. הראשונה - אליפות ירושלים הפתוחה - שהסתיימה לפני קצת פחות משבועיים ואיגדה בתוכה מעל ל-450 משתתפים מ-39 מדינות. כמו כן, הייתה לאירוע הספורט הראשון בישראל מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

השנייה, מאסטרס ירושלים עצמו, בהשתתפות כמה מהשחמטאים הטובים בעולם לצד שחקני נבחרת ישראל. מדובר היה יוזמה משותפת של משרד התרבות והספורט בראשות השר מיקי זוהר, עיריית ירושלים וראש העיר משה ליאון, הרשות לפיתוח ירושלים והאיגוד הישראלי לשחמט.

תחרות העלית העולמית הייתה בסימן "סובלנות ואחדות", התקיימה במוזיאון הסובלנות ירושלים ובסיומה הוכתר ההודי ארג'ון אריגאיסי כמנצח הגדול, לאחר שגבר בדו-קרב המכריע על אלוף העולם לשעבר ובן ארצו וישי אנאד.

ראוי לציין כי רגע לאחר סיום האירוע הגדול והחגיגי שזכה לבמה אדירה בכל העולם, באיגוד הישראלי לשחמט כבר עמלים על אליפות ישראל שצפויה להתקיים במהלך חודש ינואר הקרוב.