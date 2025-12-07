הפועל גליל עליון: סגל מלא למשחק בחולון

הפועל גליל עליון תתארח מחר (שני, 20:55, היכל טוטו) אצל הפועל חולון, במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, כאשר הגליל במאזן לא מחמיא של שני ניצחונות אל מול חמישה הפסדים.

המאזן ההיסטורי, אגב, נוטה לטובת הקבוצה מהצפון, שניצחה ב-31 מתוך 57 המשחקים שהתקיימו בליגה. למרות המאזן, ברור לקבוצה של גוני יזרעאלי שהיא אנדרדוג מובהק במפגש.

הגליל תהנה מסגל מלא, כשטוני דגלאס, שהצטרף במהלך פגרת הנבחרות מבני הרצליה, יערוך בכורה במדי הצפוניים וכך גם די ג'יי קנדי, שנחת בישראל ביום ראשון שעבר. סיריל לנג'ווין, שסבל מפציעה קלה בכתף, החלים ויעמוד לרשותו של יזרעאלי וסם אלג'יקי חזר מנבחרת אירלנד וגם הוא יירשם בסגל למשחק