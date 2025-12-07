יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13595-6737מכבי ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11664-6887בני הרצליה
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

הפועל גליל עליון: סגל מלא למשחק בחולון

קנדי וטוני דגלאס יערכו בכורה מחר ב-20:55, אלג'יקי חזר מנבחרת אירלנד ולנג'וויין שסבל מפציעה קלה בכתף החלים וכשיר לשחק בקבוצה של גוני יזרעאלי

|
שחקני הפועל גליל עליון (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל גליל עליון (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל גליל עליון תתארח מחר (שני, 20:55, היכל טוטו) אצל הפועל חולון, במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, כאשר הגליל במאזן לא מחמיא של שני ניצחונות אל מול חמישה הפסדים.

המאזן ההיסטורי, אגב, נוטה לטובת הקבוצה מהצפון, שניצחה ב-31 מתוך 57 המשחקים שהתקיימו בליגה. למרות המאזן, ברור לקבוצה של גוני יזרעאלי שהיא אנדרדוג מובהק במפגש. 

הגליל תהנה מסגל מלא, כשטוני דגלאס, שהצטרף במהלך פגרת הנבחרות מבני הרצליה, יערוך בכורה במדי הצפוניים וכך גם די ג'יי קנדי, שנחת בישראל ביום ראשון שעבר. סיריל לנג'ווין, שסבל מפציעה קלה בכתף, החלים ויעמוד לרשותו של יזרעאלי וסם אלג'יקי חזר מנבחרת אירלנד וגם הוא יירשם בסגל למשחק

