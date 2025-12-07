יום ראשון, 07.12.2025 שעה 13:50
כדורגל עולמי

ראמוס אישר: זה היה המשחק האחרון שלי במקסיקו

הבלם הספרדי הוותיק שהודח מטורניר האפרטורה עם קבוצתו מונטריי ומסיים חוזה בסוף השנה אישר שיעזוב את המועדון: "אנחנו עצובים, אבל עם מצפון נקי"

|
סרחיו ראמוס (IMAGO)
סרחיו ראמוס (IMAGO)

"כן, זה היה המשחק האחרון שלי במקסיקו", כך הגיב סרחיו ראמוס לשאלה האם יישאר או לא במונטריי. הוא אמר זאת לאחר שהודח עם קבוצתו בחצי גמר טורניר האפרטורה של מקסיקו. מונטריי הפסידה 3:2 בגומלין מול טולוקה, שחזרה אחרי ה-0:1 של רייאדוס מהמשחק הראשון. אך טולוקה, האלופה המכהנת, עלתה לגמר (מול טיגרס) בזכות דירוג טוב יותר בעונה הסדירה.

הספרדי מסיים את חוזהו בסוף השנה, ולכן הוא הופך לשחקן חופשי ויכול לחתום כבר עכשיו בכל קבוצה: "אנחנו עצובים, אבל עם מצפון נקי אחרי שנתנו הכל על המגרש. צריך ללמוד, לקום ולהבין שגם זה חלק מהכדורגל. הצער הגדול ביותר הוא שלא הצלחנו לתת לאוהדים עוד גמר, כי הם הכי ראויים לזה. תודה על התמיכה שלכם", כתב ראמוס ברשתות החברתיות.

במשחק שנערך בשבת, סרחיו ראמוס יכול היה לקבוע 1:3 (פנדל) שהיה מחזיר תקווה למונטריי לאחר פתיחה של 3:0 שהקשתה מאוד על המהפך. בסיום, 3:2, וראמוס נפרד ממקסיקו. היכן יהיה היעד שלו ב-2026?

