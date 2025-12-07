אהרונוביץ: אף שחקן לא יגיע למכבי חיפה בינואר

מכבי חיפה גירדה אתמול (שבת) ניצחון 0:1 דרמטי מול קריית שמונה בזכות גול ניצחון של קני סייף בתוספת הזמן. היה זה הניצחון השני ברציפות של הירוקים בליגה. הפרשן איציק אהרונוביץ עלה לדבר בתוכנית ‘שיחת היום’ ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על מצבה של הקבוצה של ברק בכר.

מה אתה חושב לגבי פיינגזיכט?

”עוד מוקדם לקבוע לאן פניו מועדות, אני לא רואה ממנו דברים גדולים עדיין. הוא פוחד לתקוף, הוא פוטנציאל, אני לא חושב שהוא כישרון גדול אבל בואו נראה מה יהיה בהמשך. מכבי חיפה סוף סוף משחקת כמו שאני רוצה. עדיף למכבי חיפה לחיות מכוער מאשר למות יפים. מאוד אהבתי לראות מכבי חיפה משחקת על מעברים ב-30 דקות הראשונות. כל חטיפה או איבוד של ק”ש הגיע לגורה, והוא התבלבל ולא ידע מה לעשות. כנראה שאין לו לא טכניקה ולא גולים”.

מה אתה חושב על פיינגזיכט וקורנו ביחד?

”פיינגזיכט וקורנו לא יפתחו ביחד על הכנף”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

אסור לברק בכר לשחק 4-4-2? אני חושב שאין סיבה שהיא לא תנסה את זה.

”ברק לא רוצה להתבלבל בעצמו כי הוא לא מכיר את ה-4-4-2. אני רוצה לדבר על קני סייף, שחקן שהוא כלבויניק. אני רתחתי על בכר שהוא לא הלביש אותו. לראות אותו לא מתלבש מול הפועל ת”א היה נורא. במשחק השני מול סבאח קורנו עבר לשחק בלם שלישי, ואז סייף נכנס והוא בישל את הגול לדין דוד. ואז אתמול, משום מקום, הוא נותן לו לשחק בצד ימין ואתה רואה שחקן שיודע מה לעשות גם שהכדור ברגליים שלו וגם שלא. שאלתי את ברק במסע”ת למה גורה אף פעם לא מצטרף? והנה קני סייף הצטרף פעם אחת ונתן גול ניצחון. יש לו מקום בכל הרכב במכבי חיפה, הוא יכול לשחק גם 10”.

איפה הרכש של מכבי חיפה עומד?

”לגבי ינואר, קודם כל אף שחקן לא יגיע למכבי חיפה. ברק בכר יודע שגם בסגל הזה עם טקטיקה חכמה הוא יכול להיכנס לתוך הפלייאוף העליון, לבכר יש מלא שכל לכדורגל”.