חרם המנויים במכבי מתחיל: מתחייבים שלא מחדשים

המאבק עולה שלב. מטה 'נשארים במפה' הודיע: "מצפים לאלפי חותמים. על כל הבעלים לעזוב עד סוף השנה ולאפשר לאחרים להוביל את הקבוצה לפני מימוש החרם"

אוהדי מכבי תל אביב מוחים נגד ההנהלה (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב מוחים נגד ההנהלה (רועי כפיר)

שלב חדש במאבק נגד הנהלת מכבי תל אביב. מטה המאבק ׳נשארים במפה׳ יוצא בקריאה לחרם מנויים והחל מהיום יתחיל קמפיין החתמה להתחייבות אי חידוש המנויים בקיץ. ממטה ׳נשארים במפה׳ נמסר: ״מצפים לאלפי חותמים. על כלל הבעלים לעזוב עד סוף השנה ולאפשר לאחרים להוביל את הקבוצה לפני שהחרם ימומש״.

מהמטה נמסר: “׳נשארים במפה׳ להצלת מכבי ת״א בכדורסל מעלה היום את המאבק לשלב חדש ויוצא בקריאה רחבה, לכלל האוהדים, לחרם מנויים על מנת להחליף את כל בעלי המועדון למעט שמעון מזרחי שהינו מסמלי המועדון. הקמפיין החדש עלה תחת הכותרת ׳מתחייבים שלא מחדשים׳ והוא יקודם באלפי שקלים וילווה בפעולות שטח”. 

כמו כן, את הקמפיין ילוו מספר מודעות רשת עם המסרים: ׳רקאנטי ופדרמן לא מוכרים? מתחייבים שלא מחדשים׳, ׳כדי שמכבי לא תהפוך לזיכרון - מתחייבים שלא מחדשים׳, ׳למען החזרת המכביזם - מתחייבים שלא מחדשים׳ ו׳למען הילדים שלנו - מתחייבים שלא מחדשים׳. 

מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

הקמפיין מאפשר לכל אוהדי מכבי כדורסל, מנויים ולא מנויים כאחד, להיכנס לאתר ייעודי ולחתום על ההצהרה: ״על רקע הזלזול המתמשך של הנהלת מכבי ת״א באוהדי הקבוצה והריסתה של האימפריה הצהובה - גם אני מתכוון לא לחדש או לרכוש מנוי למכבי ת״א בכדורסל בשנה הבאה אם הנהלת מכבי (הבעלים) לא תתחלף״. כמו כן, המטה מצפה שיאספו אלפי חתימות של מנויים שיתחייבו לא לחדש מנוי עד השינוי מחויב של המציאות.

מטה המאבק ׳נשארים במפה׳ אשר הוקם לפני מספר חודשים תלה לראשונה לפני ימים ספורים שלט ענק אל מול מאות אלפי נהגים בנתיבי איילון, חשף שינויים בין מחירי המנויים בקיץ לבין מכירת הכרטיסים הרגילים בליגה וביורוליג, קיים מחאות מחוץ למשחקי הליגה והיה הראשון שהוביל תליית שלטי מחאה מול בתי כל הנהלת הקבוצה כולל מול ביתו של יו״ר הקבוצה עו״ד שמעון מזרחי.

מראשי מטה המאבק מסרו: ״היום עלינו שלב. היום אנו אומרים להנהלת מכבי בקול ברור וחזק - עליכם לעזוב עד סוף השנה ולאפשר לאחרים להוביל את הקבוצה לפני שהחרם הזה ימומש בעונת המנויים הבאה. היום אוהדי מכבי אומרים לכם - שחררו אותנו ותאפשרו לאחרים להחזיר את מכבי לגדולתה״.

