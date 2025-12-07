מחצית: מכבי ת"א - ראשל"צ 38:64

שתי קבוצות שנפגשו בעבר שלוש פעמים במעמד גמר הפלייאוף מחדשות בשעה זו את היריבות ביניהן במסגרת המחזור השמיני של ליגת ווינר סל, כשמכבי ת”א מארחת את מכבי ראשל”צ. השתיים מגיעות להיכל מנורה מבטחים במאזנים הפוכים: המארחת ב-1:6 חיובי, ואילו האורחת ב-6:1 שלילי.

מאז יציאת הליגה לפגרה הספיקו הצהובים להופיע פעמיים ביורוליג, ובמשחק הראשון אומנם הפסידו למילאנו 102:88 בבלגרד, אך בשני הציגו את הופעתם הטובה ביותר העונה במפעל האירופי וניצחו את ז'לגיריס 65:83 בקובנה. לוני ווקר הוביל את החניכים של קטש לניצחון ענק, גם באירופה, וגם במחזור הקודם מול הפועל חולון, כשהוא קולע 23 נקודות ו-31 בהתאמה.

הפגרה הגיעה בתזמון טוב עבור העולה החדשה: לפניה היא נחלה הפסד רביעי רצוף, 89:75 בגן נר, אך להגנתה ייאמר כי ארבעה מששת הפסדיה העונה היו מול קבוצות שפתחו את הליגה בסערה: הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, עירוני קריית אתא והפועל העמק, כך שלוח המשחקים לא עשה חיים קלים לכתומים מעיר היין, שמנסים להפתיע בהיכל מנורה מבטחים.

מכבי תל אביב ניצחה בכל ארבעת מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות בהפרש מצטבר של 101 נקודות, פער ממוצע של כ-25 נקודות לערב. הפעם האחרונה בה גברה מכבי ראשון לציון על הצהובים הייתה לפני יותר מחמש שנים, ב-12 ביולי 2020, אז הפתיעה החבורה של גיא גודס עם 77:86 בחוץ.

רבע ראשון: 13:39 למכבי ת”א

חמישייה מכבי ת”א: וויל ריימן, רומן סורקין, לוני ווקר, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד.

חמישייה מכבי ראשל”צ: די ג’יי ברנס, ג’יי ג’יי קפלן, קאליל אמאד, אמין סטיבנס, קווה גרנט.

ריימן, ווקר וקלארק פתחו עם שלשות צהובות ונתנו למכבי 0:9 אדיר בפתיחה. סטיבנס צימק, אך הבליץ של שחקניו של קטש נמשך עם שלשה שישית במשחק של ווקר ו-7:20 כבר אחרי חמש דקות. ברנס המשיך לצמק עבור הכתומים, אך לוני ווקר ביכולת מטורפת קלע 20 נקודות אחרי שמונה דקות ומכבי ביתרון מבטיח של 22 נקודות, כאשר היתרון נשמר עד תום הרבע, 13:39 משכנע לצהובים.

רבע שני: 38:64 למכבי ת”א

הרבע השני נפתח עם 8 נקודות כתומות אחרי 3 דקות שהורידו את הפער, אך הצהובים המשיכו להכתיב את הקצב ודאנק של סנטוס הסתיים ב-21:46. עוד 5 רצופות של הצהובים הסתיימו עם שלשה של וויליאמס, אך קלארק צלף שלשה משלו וקבע 26:54. ברנס וגרנט קלעו שתי שלשות והורידו ל-22, אך קלארק שוב הגיב מיד עם שלשה משלו, ריימן הוסיף מהקו, ווקר המשיך לצלוף ממרחק רב ופרוינד קלע בצד השני את הסל האחרון במחצית וסגר אותה על 26 הפרש.

