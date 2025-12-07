"להוציא בגלל חולצה? זה מתאים לצפון קוריאה"

מסתבר שבמשטרת ישראל לא מוכנים להכניס אוהדים לאצטדיון עם חולצות שכוללת כיתוב נגדה. את זה גילו אוהדי הפועל ת”א אתמול אחרי שהגיעו למשחק מול הפועל פ”ת עם חולצות נגד המשטרה, תנועת “כך” ומכבי ת”א. ח”כ גלעד קריב התייחס לכך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אתמול כתבת את עמדתך לגבי הוצאת אוהדי הפועל תל אביב מהמגרש, נשמח לשמוע אותך.

”משטרת ישראל נכשלת בטיפול באלימות בכל המגזרים, והיא עושה מופע במיוחד כשמדובר באוהדי הפועל תל אביב”.

מקודם התראיין פה שחר גמזו ואמר שאיך אתה מצפה להכניס אדם שרשום על חולצתו שהמשטרה חלאה, מה אתה חושב על זה?

”כנראה שדובר המשטרה שכח שהוא חלק ממדינה דמוקרטית. אני נגד פגיעה בעובדי ציבור, אבל עם כל הכבוד זה עניין של חינוך ותרבות. הפעלת כוח משטרתי בגלל שהחולצה של אוהד לא מוצאת חן בעיני שוטר היא לא מתקבלת על הדעת, ואין לזה ביסוס בשום חוק. האם חולצה בוטה נגד משטרת ישראל מהווה הפרעה לסדר הציבורי? אם אתה חושב שאתה יכול להרשיע אדם בהעלבת עובד ציבור על החולצה הזאת תקרא לו לחקירה מחר. מה זה להוציא אדם שלבש חולצה כזאת מהמגרש. זה דבר שמתאים לצפון קוריאה, המשטרה מאבדת את הראש. חלק מהדרך למנוע אלימות זה לבנות אמון בין המשטרה לאוהדים”.

פשיטת המשטרה על מתחם אולטראס הפועל ת"א

יגיד לך כל חבר אולטראס שאין סיכוי שהם יעבדו עם המשטרה, איך אתה תעשה את זה?

”ביקשתי רק שיהיה אמון, שאוהד שנכנס לא יחשוב ששוטר בא להטריד אותו. בוא נדבר על כל האוהדים האחרים שהם לא חלק מהאולטראס, הם גם צריכים לשלם את המחיר? ראינו את זה גם בדרבי ואנחנו רואים את זה גם עכשיו. כשיש שערים ריקים, זה פועל רק על האולטראס או על כל האוהדים? אני בשנתיים הייתי בעשרות הלוויות של נופלי חרבות ברזל של אוהדי הפועל תל אביב. תסתובב בבתי קברות ברחבי הארץ ותראה קברים של נופלים שמעוטרים בדגלים של הפועל תל אביב. שיהיה ברור, כל תופעה של אלימות צריכה להיות מטופלת”.

איך אתה רואה את המעצרים שבוצעו היום?

”אני רוצה לעשות אבחנה, לעצור מישהו שזרק רימוני עשן זה לגיטימי, אבל לעשות מבצע כזה ולקרוא לו “אדום בוהק” זאת תעמולה בוטה של המשטרה. זה ניסיון לסמן את אוהדי הפועל. המעצר המתוקשר של 18 אנשים בו זמנית ולשלוף אותם מחדר השינה שלהם במקום פשוט להזמין אותם לחקירה, יש לכם הוכחות? תזמינו אותם לחקירה. אני אומר זאת בעדינות כי צריך להילחם באלימות בספורט ואני לא מקל בכך, אבל יש תחושה שבמקום רק לעשות את העבודה עוטפים את כל האירוע הזה במעטפת תעמולתית וספק פוליטית, וזה רע מאוד. אני לא רוצה להיכנס לנושא אם יש מועדונים שמעלימים עין, יש פה תחושה קשה שיש פה מעבר לרובד במקצועי, שאני לא יוצא נגדו. משטרת ישראל צריכה להיות מספיק חזקה כדי לספוג שפה קשה מהאוהדים”.