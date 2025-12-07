מימר: ההחלטה לא לקיים את המשחק הייתה נכונה

בני סכנין פתחה את העונה לא רע בכלל, כשהיא נמצאת במקום ה-8 בו היא נאבקת על מקום בפלייאוף העליון. הקבוצה הייתה אמורה לפגוש אתמול (שבת) את בני ריינה, אך המשחק נדחה עקב סופת ברד והצפה שלא אפשרה לקיים את ההתמודדות. מאמן הקבוצה, שרון מימר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

עשית אימון שחייה אתמול לקבוצה?

”בגלל זה לא שיחקנו, לא היינו מוכנים ולא היו מצופים”.

מה התחושות לגבי ביטול המשחק מאתמול?

”זה לא נעים, רצינו לבוא ולשחק, אבל הייתה שם כמות לא רגילה של גשם וברד, וזאת הייתה ההחלטה הנכונה לא לקיים את המשחק”.

איך אתם לקראת ינואר, אתם הולכים לעשות שינויים?

”אנחנו עדיין במחשבה על ינואר, ניתן לסגל לרוץ, וגם אם נצטרך שינויים אז משהו נקודתי ולא גדול”.

שחקני בני סכנין (חג'אג' רחאל)

אני מסתכל על הטבלה, בסופו של יום אתם יותר קרובים לפלייאוף העליון ממשחקי הירידה.

”זה בעצם עונה לך את על השאלה ששאלת על הסגל. אם ננצח את ריינה נהיה במקום מאוד טוב, מעל הציפיות שלנו. לא יהיה נכון להפוך את הקבוצה, ונבוא ונחזק נקודתית”.

למי הדחייה עושה יותר טוב?

”יש בזה גם פלוסים וגם מינוסים, זה ייתן לנו עוד מנוחה אחרי שבוע עם שני משחקים. ההכנה היא לא רגילה, אבל נעשה את המקסימום”.

דיברת עם סעיד בסול אתמול?

”גם חיבקתי את בסול, יש לי הרבה כבוד אליו, לא הכל בחיים זה כסף”.

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

אתה יורד מהתביעה?

”אני לא מעורב בכלל”.

איך היחסים עם ההנהלה, הם לא אהבו את זה שביקרת אותם?

”יש מערכת יחסים טובה, כמו בכל מערכת יחסים לפעמים יש ויכוחים. בסך הכל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, וכולם מבינים שכל מה שאני עושה זה רק לטובת המועדון. המטרה שלי שנמצא את הפוטנציאל”.

אתה לא חושש שתידבק לך התווית של אחד שמומחה למגזר הערבי?

”ההיפך, זה משהו שמעצים את היכולות שלי כי עבדתי במקום שהוא לא מושלם ושאין בו את התנאים האידאליים”.

שנה הבאה תקבל סוף סוף קבוצה גדולה?

”אני לא יודע”.