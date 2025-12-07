יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

"להאשים אוהד כטרוריסט? הם איבדו את זה"

ח"כ סימון דוידסון ל"שיחת היום" על המשטרה: "מראה לבן גביר כמה היא נגד הפועל, זה פשוט נורא. מי שזרק רימון עשן מקומו בכלא, אך הם מיעוט שבמיעוט"

|
החולצה של אולטראס הפועל ת
החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

חברי אולטראס הפועל ת”א שהופיעו למשחק אתמול (שבת) מול  הפועל פ”ת עם חולצות נגד משטרת ישראל, תנועת “כך” ומכבי ת”א, לא הורשו להיכנס לאצטדיון. את ההחלטה הזו של מפקד הכח במקום, גיבה מפקד מחוז ת”א, ניצב חיים סרגרוף, וח”כ סימון דוידסון התייחס לאירוע בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה דעתך על אירועי 12 השעות האחרונות?
”אני אתחיל עם האירוע עם החולצות. אני עליתי ממדינה קומוניסטית ומה שראינו אתמול זה פשוט נורא. אנחנו בצפון קוריאה, זה לא אירוע של מדינת ישראל. הוצאתי מכתב לשר בן גביר ולכל שרשרת הפיקוד, הוא לא מגיב לשום מכתב של חבר כנסת מהאופוזיציה. אני אמשיך לשלוח ולהציק לו, לא ניתן לו להמשיך עם זה. יש לי כאב גדול על האוהדים שלא נכנסו למגרש. חבל שלא גיליתי בזמן אמת והייתי טס למגרש עם חולצה ונכנס”.

אמרו שרשום על החולצה שהמשטרה חלאות אדם.
”שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זאת מדינה דמוקרטית”.

מפקד מחוז ת״א על אוהדי הפועל בדרבי

אמרו שזה נמצא בחוק הספורט
”אני אבדוק אם זה נמצא שם, זה נשמע לי הזוי”.

איך אתה רואה את המעצר של האוהדים על מאורעות הדרבי?
”המשטרה איבדה את זה, שמסתכלים על אוהד ומאשימים אותו כטרוריסט. המשטרה מראה לשר האחראי עליה כמה היא נגד הפועל תל אביב ומשקיעה את כל הכוח שלה לעצור אותה”.

נעשה הפרדה בין עניין החולצות לעניין הדרבי, אתה לא חושב שצריך לעצור מי שזרק רימון עשן?
”אני חושב שהוא צריך להיכנס לכלא. מי שעושה את המעשים האלה צריך להיעצר ולהיכנס לכלא. מפה ועד לעצור מי שלא עשה שום דבר זה לא בסדר. אם לא נעניש ונעצור אותם הם יהרוס את הכדורגל הישראלי, אותם העבריינים צריכים להיענש, אבל הם מיעוט שבמיעוט. פעם אחת נעשה את זה לעבריין הזה נהיה בסדר”.

