"הפועל ב"ש עדיפה על מכבי בזכות ההתקפה"

הפועל ב”ש תשחק הערב (ראשון) בקרב על המקום הראשון באצטדיון טרנר, כשהיא תארח את האלופה מכבי ת”א. החבורה של רן קוז’וק מגיעה להתמודדות לאחר ה-1:1 המאכזב מול הפועל פ”ת במחזור אמצע השבוע, והיא תקווה לשים זאת מאחוריה ולשמור על הפסגה. שחקן העבר של האדומים, בן שהר, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”משחק עונה זה תמיד כיף ומעניין, במיוחד בטרנר. מכבי תהיה ללא קהל, אבל זה דווקא יכול לעזור ללאזטיץ’. אני רואה את ב”ש עדיפה. שתי הקבוצות לא בכושר כזה טוב. יהיה מעניין לראות לאן הרוח נושבת היום במשחק, אני חושב שב”ש יותר יציבה”.

מה היתרונות של ב”ש ומה של מכבי ת”א?

”ההתקפה של מכבי ת”א יכולה להביך את ההגנה של ב”ש, עם כדורי עומק וכאלה. הפועל ב”ש יותר איכותית כרגע גם בקישור וגם בהתקפה, בטח עם הפציעות של סיסוקו ובליץ’. המצ’אפ הוא שהתקפת ב”ש תהיה עדיפה ובגלל זה אני חושב שהפועל ב”ש תהיה עדיפה”.

ז'רקו לאזטיץ' ורן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

אנחנו יודעים שלאזטיץ’ לא חושש לוותר על הכדור, זה יכול לעזור לו במשחק כזה?

”כן, הפועל ב”ש תשלוט במגרש, אבל אסור לה להרגיש בנוח. יש למכבי את ניקולאסקו, אבו פרחי ודוידה והם יכולים להביך אותה. הפועל ב”ש צריכה להיות מאוד זהירה עם הדבר הזה. מעניין לראות איך זה יהיה, בטוח גם ששתי הקבוצות יעשו שינויים בינואר”.

כמי שחווה לא מעט חדרי הלבשה במועדונים גדולים, האירוע סביב לאזטיץ’ יכול לעשות מהפך לטובתו בחדר ההלבשה?

”קודם כל היה פה אירוע שלא היה צריך לקרות והנהלת מכבי ת”א גיבתה אותו בצורה מלאה ויפה עשתה. לגבי העניין המקצועי, זה יכול לבוא לטובתו, אם זה לקרב את השחקנים, וראינו כמה הם רצו את הניצחון מול הפועל חיפה. דווקא היום, בלי הקהל ובלי הבלאגן, זה יכול לשחק לטובתו”.

יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המצ’אפ של קוז’וק מול לאזטיץ’?

”אני מאוד מעריך את רן, שיחקתי תחתיו והוא מאמן מצוין. גם לאזטיץ’ יודע להגיע במאני טיים והוא הראה את זה שנה שעברה, בואו לא נספיד את לאזטיץ’. למרות שהם לא נראים טובים הם עדיין ניצחו. קוז’וק מאמן מצוין, אני מאוד אוהב שהוא משחק התקפי, אבל ההגנה שלו לא מספיק טובה. אם הוא יידע לסדר אותם נכון ולא תמיד ללחוץ, אני חושב שהמשחק יהיה לטובתו”.

מה קורה איתך מבחינה אישית? אני רואה שאתה ממשיך להתאמן, אבל אתה עדיין בחוץ.

”קודם כל אני נהנה מלדבר על משחקים, אני אוהד לדבר על כדורגל ככה שאני עושה את זה מאהבה. בזמן הזה אני יותר עם המשפחה, אבל כמובן שחסר לי המגרש. מאמין שבקרוב אני אדע מה קורה, אשמח מאוד לשחק לפחות עוד שנה בליגת העל, יש לי הצעות מהליגה הלאומית שפחות מרגישות לי נכונות”.

מה תהיה התוצאה הערב?

”1:2 להפועל ב”ש”.