יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

"הפועל ב"ש עדיפה על מכבי בזכות ההתקפה"

שהר ל"שיחת היום" לקראת משחק העונה ("האירוע עם לאזטיץ' יכול לקרב את שחקני מכבי"), הימור התוצאה ועתידו: "אשמח לעוד שנה לפחות בליגת העל"

|
דן ביטון (עמרי שטיין)
דן ביטון (עמרי שטיין)

הפועל ב”ש תשחק הערב (ראשון) בקרב על המקום הראשון באצטדיון טרנר, כשהיא תארח את האלופה מכבי ת”א. החבורה של רן קוז’וק מגיעה להתמודדות לאחר ה-1:1 המאכזב מול הפועל פ”ת במחזור אמצע השבוע, והיא תקווה לשים זאת מאחוריה ולשמור על הפסגה. שחקן העבר של האדומים, בן שהר, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’. 

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”משחק עונה זה תמיד כיף ומעניין, במיוחד בטרנר. מכבי תהיה ללא קהל, אבל זה דווקא יכול לעזור ללאזטיץ’. אני רואה את ב”ש עדיפה. שתי הקבוצות לא בכושר כזה טוב. יהיה מעניין לראות לאן הרוח נושבת היום במשחק, אני חושב שב”ש יותר יציבה”.

מה היתרונות של ב”ש ומה של מכבי ת”א?
”ההתקפה של מכבי ת”א יכולה להביך את ההגנה של ב”ש, עם כדורי עומק וכאלה. הפועל ב”ש יותר איכותית כרגע גם בקישור וגם בהתקפה, בטח עם הפציעות של סיסוקו ובליץ’. המצ’אפ הוא שהתקפת ב”ש תהיה עדיפה ובגלל זה אני חושב שהפועל ב”ש תהיה עדיפה”.

זז'רקו לאזטיץ' ורן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

אנחנו יודעים שלאזטיץ’ לא חושש לוותר על הכדור, זה יכול לעזור לו במשחק כזה?
”כן, הפועל ב”ש תשלוט במגרש, אבל אסור לה להרגיש בנוח. יש למכבי את ניקולאסקו, אבו פרחי ודוידה והם יכולים להביך אותה. הפועל ב”ש צריכה להיות מאוד זהירה עם הדבר הזה. מעניין לראות איך זה יהיה, בטוח גם ששתי הקבוצות יעשו שינויים בינואר”.

כמי שחווה לא מעט חדרי הלבשה במועדונים גדולים, האירוע סביב לאזטיץ’ יכול לעשות מהפך לטובתו בחדר ההלבשה?
”קודם כל היה פה אירוע שלא היה צריך לקרות והנהלת מכבי ת”א גיבתה אותו בצורה מלאה ויפה עשתה. לגבי העניין המקצועי, זה יכול לבוא לטובתו, אם זה לקרב את השחקנים, וראינו כמה הם רצו את הניצחון מול הפועל חיפה. דווקא היום, בלי הקהל ובלי הבלאגן, זה יכול לשחק לטובתו”.

יון ניקולאסקו (רדאד גיון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המצ’אפ של קוז’וק מול לאזטיץ’?
”אני מאוד מעריך את רן, שיחקתי תחתיו והוא מאמן מצוין. גם לאזטיץ’ יודע להגיע במאני טיים והוא הראה את זה שנה שעברה, בואו לא נספיד את לאזטיץ’. למרות שהם לא נראים טובים הם עדיין ניצחו. קוז’וק מאמן מצוין, אני מאוד אוהב שהוא משחק התקפי, אבל ההגנה שלו לא מספיק טובה. אם הוא יידע לסדר אותם נכון ולא תמיד ללחוץ, אני חושב שהמשחק יהיה לטובתו”.

מה קורה איתך מבחינה אישית? אני רואה שאתה ממשיך להתאמן, אבל אתה עדיין בחוץ.
”קודם כל אני נהנה מלדבר על משחקים, אני אוהד לדבר על כדורגל ככה שאני עושה את זה מאהבה. בזמן הזה אני יותר עם המשפחה, אבל כמובן שחסר לי המגרש. מאמין שבקרוב אני אדע מה קורה, אשמח מאוד לשחק לפחות עוד שנה בליגת העל, יש לי הצעות מהליגה הלאומית שפחות מרגישות לי נכונות”.

מה תהיה התוצאה הערב?
”1:2 להפועל ב”ש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */