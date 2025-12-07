יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

"מכבי ת"א לא יכולה להצליח בלי הקהל שלה"

נמני לתוכנית "שיחת היום": "הקבוצה מושיטה יד ומורידה מהאגו שלה, זה צריך להגיע גם מהצד השני. המשחק בטרנר יכול לחזק וגם להחליש את מעמד לאזטיץ'"

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

משחק העונה עומד בפתח כששתי הטוענות לכתר ייפגשו באצטדיון טרנר לקרב על המקום הראשון. מכבי ת”א מגיעה להתמודדות לאחר הניצחון 1:2 על הפועל חיפה ששם קץ לרצף ההפסדים של הקבוצה. הצהובים חסרים מספר רב של שחקנים, כולל את הכוכב הגדול כריסטיאן בליץ’ שנפצע. שחקן העבר שלה, אבי נמני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה דעתך על מכבי ומה שהיא תעשה הערב?
”מכבי לא מגיעה בצורה טובה למשחק העונה, חסרים לה שחקנים מאוד משמעותיים והיא יכולה למצוא את עצמה בבעיה גדולה”.

אנחנו יודעים שמכבי תל אביב של לאזטיץ’ יודעת להתאים את עצמה במשחקים גדולים, האם הוא יכול לעשות את זה עם החומר השחקנים גם הערב?
”זה מאוד בעייתי כי גם אם אתה רוצה לאלתר אין לך את חומר השחקנים המתאים”.

רז אמר שהוא שזה יצליח בגדול או שזה יקרוס.
”מכבי ת”א צריכה להבין שברגע שחסרים לה כל כך הרבה שחקנים משמעותיים במרכז המגרש היא צריכה להיערך בהתאם. צריכה להיות עזרה יותר משחקני החלק הקדמי ולא תמיד הם צריכים לצאת קדימה”.

אבי נמני (לילך וויס-רוזנברג)אבי נמני (לילך וויס-רוזנברג)

אתה חושב שאירועי השבוע האחרון יכולים דווקא להוציא את לאזטיץ’ חזק יותר?
”חד משמעתי כן, אבל זה גם יכול להחליש את המעמד שלו”.

ראינו אתמול את נושא הפנאטיקס שמוציאים הודעה והבנו שאין שום אמת בטענות שלהם ומכבי לא לקחה חלק פעיל בחקירה של האוהד על ידי חוקר הולנדי. בסוף שתי ההודעות של שני הצדדים מדברים שאפשר לפתור את העניינים בעזרת שיתוך פעולה.
”אני כבר שבוע חוזר על זה שמכבי ת”א צריכה למצוא את שביל הזהב ולראות איך מתחברים בחזרה לקהל. כל הארגונים של מכבי זה ארגונים טובים עם אנשים טובים שדוחפים את הקבוצה. גם אם נעשו טעויות בדרך, צריך למצוא את הדרך להסתדר. בלי הקהל הקבוצה הזאת לא יכולה להצליח, צריך לבוא ממקום של הבנה. אני חושב שמכבי ת”א מושיטה יד ומורידה מהאגו שלה, זה צריך להגיע גם מהצד השני. צריך לוותר על האגו ולהסתכל על טובת הקבוצה”.

תוצאה לערב?
”1:1”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */