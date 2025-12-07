יום ראשון, 07.12.2025 שעה 12:52
גשאו איילה סיים במקום החמישי במרתון ולנסיה

הישראלי סיים עם זמן של 2:05:29 שעות ולא הצליח לשבור את השיא הלאומי ששבר מארו טפרי בשנה שעברה. בנשים, לונה סלפטר סיימה שמינית עם 2:23:45

|
גשאו איילה (איגוד האתלטיקה בישראל)
גשאו איילה (איגוד האתלטיקה בישראל)

גשאו איילה סיים במקום החמישי במרתון ולנסיה שנערך היום (ראשון) בעיר הספרדית. האתלט הישראלי היה קרוב לשבור את השיא הלאומי בריצת מרתון, אך לא הצליח לעשות זאת בסופו של דבר.

גשאו איילה, מהמרתוניסטים המובילים של ישראל, סיים את הריצה למרחק 42.2 הקילומטרים בזמן של 2:05:29 שעות ולא הצליח לשפר את השיא הלאומי. כזכור, שיא ישראל, שנקבע בשנה שעברה על ידי מארו טפרי בדיוק באותו המסלול, נותר על 2:04:44 שעות.

בתחרות המרתון לנשים בוולנסיה, המרתוניסטית הבכירה של ישראל, לונה סלפטר, סיימה במקום השמיני עם זמן של 2:23:45 שעות.

לונה סלפטר (רדאד גלונה סלפטר (רדאד ג'בארה)

מנהל המחלקה לריצות ארוכות באיגוד האתלטיקה, איתי מגידי, אמר: ״מרתון ולנסיה זה אירוע רב משתתפים שהפך למרתון האהוד על הרצים הישראלים. הגיעו גם השנה אתלטים בכירים. גשאו שהתאמן באתיופיה ולונה שהתאמנה בקניה הגיעו מוכנים ממחנות האימונים ישירות לתחרות, זה סימן טוב לכושרם בשלב זה של העונה עם אופק לאליפות אירופה בקיץ הקרוב״.

במקביל, אדיסו גואדיה בן ה-23, קבע שיא ישראלי חדש בריצת 5,000 מטר באולם. האתלט שמתאמן ומתחרה זו השנה השלישית באוניברסיטת אוקלהומה סטייט, קבע זמן של 13:29.58 דקות במסגרת Boston University Meeting ובכך שיפר את שיאו של מתן עברי מהשנה שעברה שעמד על 13:45.52 דקות.

