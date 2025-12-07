יום ראשון, 07.12.2025 שעה 14:18
עם הופעות נהדרות: לילה גדול לישראלים במכללות

עמנואל שארפ הרשים עם 27 נקודות בניצחון יוסטון, אופרי נווה התפוצץ עם 25 נק' ושבעה ריבאונדים ואלון מיכאלי הוביל את קולורדו עם 19. בורג התקשה

עמנואל שארפ בטירוף (רויטרס)
עמנואל שארפ בטירוף (רויטרס)

עמנואל שארפ סיפק את אחת מהופעותיו המרשימות ביותר העונה בניצחון 67:82 של יוסטון על פלורידה סטייט. הגארד הישראלי קלע 27 נקודות, כולל 6 שלשות מ-12 ניסיונות, והוסיף 3 אסיסטים וחטיפה. מנגד, אג’יי ג’ונס בלט בשורות פלורידה סטייט עם 12 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים ו-2 חטיפות.

אופרי נווה, שחזר למגרש אחרי משחק אחד בחוץ, התפוצץ עם 25 נקודות, 7 ריבאונדים, 2 חטיפות והטבעה אדירה בניצחון 68:72 של אורל רוברטס על מונטנה סטייט. בקבוצה מעריכים שהוא מסוגל לעשות את קפיצת המדרגה כבר בעונה הבאה.

לא רק מיכאלי, גרזון וציפר שומרים על מאזן מושלם, כשגם דניאל גואטה ואוקלהומה סטייט יצאו עם ניצחון הלילה. במקביל, קולורדו, שעד כה הייתה מושלמת, הפסידה 91:86 לקולורדו סטייט. מיכאלי הוביל את המפסידה עם 19 נקודות (3 מ-5 מעבר לקשת), לצד שלושה ריבאונדים, אסיסט וחסימה.

מפציץ: שארפ ג'וניור עם 27 נקודות ביוסטון

טנסי ואיתן בורג ממשיכים להתקשות, והם סופרים הפסד שלישי ברציפות מאז אותו ניצחון גדול על יוסטון. הפעם זו הייתה אילינוי שהכניעה אותם 62:75, כשבורג שותף ל-3 דקות בלבד במחצית הראשונה ורשם אסיסט ואיבוד. מאז שחזרו הפצועים, דקות המשחק שלו בירידה, והוא עובר שם תהליך קשוח שלא נופל ממה שמכירים בארץ.

איתן בורג (רויטרס)איתן בורג (רויטרס)

עוד אצל הגברים: יונתן לוי תרם 5 נקודות, 4 ריבאונדים, 2 חטיפות ואסיסט בהפסד 65:56 של פפרדיין לוורמונט. יובל לוין סיים עם 2 נקודות, ריבאונד, אסיסט וחטיפה בניצחון 77:79 של פרדו פורט ויין על צפון קנטקי ועומר חממה קלע 3 נקודות והוסיף 2 ריבאונדים ואסיסט בניצחון המרשים 68:111 של קנט סטייט על רוברטס וסליין.

אצל הנשים: שיראל נחום רשמה משחק יעיל עם 5 נקודות, 5 ריבאונדים, 4 חטיפות ואסיסט בניצחון 46:72 של UC אירווין על קאל סטייט נורת’רידג’. בהמשך, כל השחקניות הבכירות של הישראלים צפויות לעלות לפרקט במשחקים מסקרנים, ורון ציפר יקווה לקבל דקות מול טקסס טק החזקה.

