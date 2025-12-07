איפה המלך? הפועל ב"ש מחכה לקינגס קאנגווה

הפועל באר שבע מגיעה הערב (ראשון, 20:30) למשחק העונה מול מכבי תל אביב כשאחד מסימני הקריאה של העונה שעברה הפכו לסימן שאלה והוא קינגס קאנגווה. הזמבי, שרשם עונה מדהימה אשתקד, עדיין לא הגיע באמת לעונת 2025/26. בעונה שעברה הוא היה המשפיע ביותר בליגת בליגת העל, שחקן שחיבר כוח, מהירות, נוכחות ברחבה וחדות מול השער, וסיים אותה עם 15 שערים בכל המסגרות והתחושה הייתה שהוא רק מתחיל למצות את הפוטנציאל שלו. העונה, לפחות עד עכשיו, משהו עדיין לא נדלק. קאנגווה פחות מעורב, פחות דומיננטי ופחות מורגש במשחק של באר שבע, למרות שהוא נמצא שם על הדשא כמעט בכל דקה משמעותית.

בבאר שבע יודעים שמי שסוחב כעת את ההתקפה הוא דן ביטון, שנמצא בכושר חלומי ומוביל כמעט לבד את טבלת ההבקעות והבישולים של הקבוצה. ביטון מחזיק את המועדון בפסגת הטבלה כמעט בכוח אישי, אבל כולם מבינים שזה לא יכול להימשך לנצח. ברגע שביטון יאט, וזה בלתי נמנע לאורך עונה שלמה, באר שבע תצטרך את קאנגווה בדיוק כמו בעונה שעברה. במועדון רואים בשפת הגוף של הזמבי מישהו שמאמין שיש לו עוד הרבה מה לתת וזה רק עניין של זמן, אבל זה מרגיש שלפעמים הליגה קטנה עליו אבל גם אחד שכשהוא מחליט להרים קצב, הוא מסוגל להפוך משחק שלם. זו הסיבה שכל כך הרבה תקוות בבירת הנגב עדיין קשורות אליו.

ההבדלים בין העונה הנוכחית לקודמת בולטים במיוחד בנתונים. בעונת 2024/25 קאנגווה היה כוח מרכזי: 36 הופעות ליגה, 14 שערים ו־8 בישולים, נתונים שהכניסו אותו לרשימת הזרים היעילים בישראל. הוא יצר 74 מצבים לחבריו, תרם כמעט חצי שער או בישול למשחק והיה בכל אספקט משמעותי לגמרי. השנה, לעומת זאת, הוא עומד אחרי 10 הופעות על 3 שערים בלבד ועל בישול אחד או שניים, עם ירידה למעורבות של כ-0.3 למשחק בלבד. גם מספר הבעיטות לשער ירד, והוא כבר עם ארבעה כרטיסים צהובים שהכניסו אותו לסכנת הרחקה מוקדם מדי. הנתונים עצמם לא מספרים בהכרח סיפור של שחקן לא טוב אלא של שחקן שעדיין לא הגיע לשיא שבאר שבע כל כך מצפה לו.

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

האירוע הזה יכול להיות בדיוק הערב בטרנר דווקא נגד מכבי תל אביב. קאנגווה הוא שחקן שנבנה על משחקים גדולים, כאלה שיש בהם לחץ, קהל, מהירות ואתגר. דווקא במשחקים כאלה הוא בדרך כלל מרגיש נוח יותר, מגיב מהר יותר ומייצר פעולות שלא תמיד קורות מול יריבות קטנות. חמודי כנעאן אמור היה להפוך לפתרון משלים או מחליף טבעי לרגעי ירידה שלו, אבל עד עכשיו זה עדיין לא מתחבר בגלל כשירות לקויה של כנעאן והמשקל ממשיך ליפול על הזמבי.

החשש הגדול בבאר שבע הוא אליפות אפריקה שתיקח אותו לשבועיים לפחות. המועדון נערך לאפשרות שיהיה צריך להתמודד בלעדיו בתקופה קריטית של העונה, אבל יודע שאם הוא ייכנס לכושר טוב לפני היציאה הוא יכול להשאיר נקודות משמעותיות בבאר שבע לפני שהוא טס לייצג את זמביה. מצד אחד, התפוקה הנוכחית שלו אולי מרככת מעט את החרדה מיום העזיבה. מצד שני, באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה לאבד שחקן שבשיאו הוא פקטור התקפי שלם.

חשש בבירת הנגב מאליפות אפריקה. קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

קאנגווה מצא את עצמו לא פעם בעונות קודמות במקומות שבהם היה צריך לפצות על כושר פחות טוב. בשנה שעברה הוא שיחק יותר מעשרה משחקים כשהוא חושש מהרחקה בפלייאוף בגלל כרטיסים צהובים ועדיין ידע לייצר מהלכים שהכריעו משחקים. הפוטנציאל הזה עדיין שם, ברור לכוחם, וברור גם לשחקנים מסביבו שאם הוא ייתן היום משחק גדול, זה עשוי להחזיר אותו למסלול ולשנות את כל הדינמיקה של העונה שלו.

הפועל באר שבע לא מבקשת מקאנגווה דבר שלא קיבלה ממנו עד כה. היא רוצה את מה שקיבלה ממנו בעונה שעברה דינמיות, דריבל, ניצול שטחים, מהירות לתוך הרחבה, ובעיקר את האינסטינקט של שחקן שמריח שערים ואת הכדור ברשת. במשחק עונה מול מכבי תל אביב, בתוך אווירה שמזכירה פלייאוף, הוא מקבל את הבמה שהוא הכי אוהב. זה מסוג הערבים שבהם שחקן משנה מסלול; סוג הרגעים שהופכים עונה תקועה לעונה עם כיוון. בבאר שבע יודעים: אם קאנגווה יופיע הערב בגרסה המוכרת לא רק שהם יעלו למגרש עם סיכוי גבוה לנצח, אלא גם יקבלו בחזרה את אחד השחקנים שהפכו אותם להפועל באר שבע הגדולה של עונת 2024/25.