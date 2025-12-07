נתניה התבססה במקום השני עם 2:5 על ראשל"צ

לאחר פגרה בת כמעט חודש ימים, הליגה הבכירה לשנתוני 2011 חזרה אלינו ובגדול. מרבית משחקי המחזור ה-13 בליגת נערים ג' - על התקיימו להם אתמול (שבת). במוקד, המפגש בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שהסתיים ב-1:5 למכבי תל אביב, שנותרה מושלמת בטבלה. את המקום השני תפסה מכבי נתניה, שרשמה 2:5 על הפועל ראשון לציון.

מעבר לכך, בית"ר ירושלים השיגה ניצחון קטן-גדול בדמות 0:1 בדרבי מול הפועל ירושלים. הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה גברו על יריבותיהן, בני סכנין ומ.ס. אשדוד, בהתאמה. הפועל חדרה והפועל פתח תקווה נפרדו ב-2:2 דרמטי, כשהפועל באר שבע מהתחתית, הוציאה נקודה ממ.כ. נוה יוסף. בנוסף, הפועל כפר סבא ניצחה 1:3 את הפועל קריית שמונה.

הפועל קריית שמונה – הפועל כפר סבא 3:1

הפסד תשיעי העונה לנועלת הטבלה. מנגד, הירוקים מהשרון השיגו ניצחון שישי העונה שהקנה להם 21 נקודות ומקום בין שבע הגדולות לאחר 13 מחזורים. אחרי 14 דקות משחק, שחקניו של תומר קורן עלו ליתרון משער של גיא אוחנה, כשבמחצית השנייה רון לוינסון ועידו דוד הוסיפו וקבעו 0:3 לכפר סבא. נהוראי עמר רק צימק ל-3:1 בדקה ה-81.

הפועל כפר סבא נערים ג (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – מ.כ. נוה יוסף 1:1

האדומים מבירת הנגב, שהחלו את העונה בצורה פחות טובה מכפי שציפו, השיגו נקודה מול נוה יוסף שנמצאת במרכז הטבלה, בעוד שהם נותרים בין שלוש אלו שנועלות הטבלה. לאחר 17 דקות משחק, בן שלמה קבע 0:1 לצפוניים. רק במחצית השנייה, אביתר בן שמול, קפטן הפועל באר שבע, השווה התוצאה והחזיר הקבוצות הביתה עם נקודה אחת ביד.

הפועל תל אביב – בני סכנין 1:4

ניצחון חמישי בסך הכל להפועל תל אביב, שהתחילה את העונה בצורה קצת פחות טובה מכפי שציפו במועדון. סכנין לעומת זאת, רושמת הפסד 10 העונה. ליאם לוי העלה את הפועל תל אביב ליתרון מהנקודה הלבנה, כשלאחר דקה אחת בני סכנין השוותה משער של מוחמד זערורה. בהמשך, ארבל ארד, דניאל שאול ועמית רצון השלימו הניצחון להפועל תל אביב, כשסכנין טרם ניצחה העונה בחוץ.

הפועל תל אביב נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל ראשון לציון – מכבי נתניה 5:2

היהלומים של בן לוי עולים אל המקום השני, בזכות מעידה של מכבי חיפה מול מכבי תל אביב. ניצחון 11 במספר, לא פחות, למכבי נתניה עד כה העונה. מה גם שמדובר בקבוצה השנייה בליגה שהבקיעה הכי הרבה שערים (38). דביר בן שלוש, שלא נגמר, התכבד בשלושער (סופר כבר 23 שערים בכל המסגרות), עומר חואטו ומנצור חמודי השלימו. מנגד, הבקיעו בן שושן ואור גרוסמן.

הפועל פתח תקווה – הפועל חדרה 2:2

כשנדמה היה כי חדרה תחזור הביתה עם שלוש נקודות, הגיע לידור חקמון וקבע 2:2 דרמטי בדקה ה-77 להתמודדות. אייל ברק הוביל את הפועל פתח תקווה ל-0:1, צמד שערים של עומר סעת הפכו התוצאה, אבל זה לא הספיק. פתח תקווה נותרה ב-10 שחקנים בדקות הסיום, נוכח כרטיס אדום לעברו של יהב שמש. הפועל חדרה טרם ניצחה העונה במשחקי החוץ שלה.

מ.ס. אשדוד – מכבי פתח תקווה 3:0

ללא קושי של ממש, החבורה של ירין תלמיד נשארת ללא הפסדים במשחקי החוץ ועם שער חובה אחד בלבד באותם משחקים – הנתון הנמוך והטוב במשחקי חוץ של קבוצה זו או אחרת. צמד של אליאב אוליאל ושער של אביב גולן קבעו את תוצאת המשחק במגרש הסינתטי באשדוד. לאוליאל, מלך שערי הקבוצה, כבר 10 שערים בליגה.

מכבי פתח תקווה (באדיבות המדיה של מכבי פתח-תקוה)

הפועל ירושלים – בית"ר ירושלים 1:0

הדרבי הירושלמי נצבע בצהוב-שחור. נוכח התוצאה, בית"ר ירושלים של משה מור התמקמה לה במקום החמישי והמכובד עם 25 נקודות, ארבע יותר מהפועל כפר סבא מתחתיה. הפער מהמקום השני: חמש נקודות. את השער היחיד במשחק הבקיע איתי דיל, בשערו השלישי העונה. הפועל ירושלים ספגה הפסד שמיני העונה בליגה.

בית'ר ירושלים (באדיבות המועדון)

בני יהודה ת"א – הפועל רעננה (07/12, שכונת התקווה סינתטי 2 תל אביב, 19:00)