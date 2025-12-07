המשטרה פשטה על מתחם האולטראס של הפועל

בהמשך לפעילות המעצרים הבוקר של היחידה המרכזית במחוז תל אביב, השוטרים ביצעו מספר חיפושים ובהם נכנסו, באמצעות מפתח שנמצא על אחד החשודים, למתחם ריכוז אוהדי האולטראס של הפועל תל אביב באזור העיר. במהלך החיפוש נתפסו עשרות אלות טלסקופיות, תרסיסי גז מדמיע ומכשירי קשר. במשטרה מציינים כי פעולות המעצר נמשכות גם בשעות אלו.

האירוע מגיע בהמשך לחקירה רחבה שמנהלת הימ"ר בשבועות האחרונים, בעקבות השלכתם של 48 רימוני עשן תקניים של צה"ל במהלך ההיערכות לדרבי התל אביבי ב־19 באוקטובר באצטדיון בלומפילד, משחק שבוטל בשל הסכנה המיידית לציבור. על פי החשד, עשרות אוהדים פעלו לפי תכנון מאורגן, הסליקו אמצעי פירוטכניקה וניסו להחדירם ליציעים תוך הסתרת פניהם. האירוע הסתיים בפציעתם של שוטרים ואוהדים רבים, בהם ילדים שנזקקו לטיפול רפואי.

פשיטת המשטרה על מתחם אולטראס הפועל ת"א

מהמשטרה נמסר כי כבר עם סיום האירועים נפתחה חקירה סמויה שבמסגרתה אותרו החשודים באמצעות מצלמות, נגבו עדויות רבות ונאספו ראיות שהציגו תמונה של פעילות מאורגנת בדומה לארגון פלילי. בחלק מהעדויות דווח על פגיעות חמורות: ילד בן 15 שנפגע בראשו, אחותו בת ה־12 שסבלה מקשיי נשימה, אוהד נוסף שנכווה ושני שוטרים שנפגעו מרימוני העשן שהושלכו לעברם.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי, פשטו כוחות על בתיהם של 18 חשודים ברחבי הארץ, שעוכבו לחקירה במשרדי היחידה. בכוונת המשטרה להביאם לדיון בהארכת מעצרם, ומבהירים כי צפויים מעצרים נוספים. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות וללא סובלנות כלפי כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט, ובייחוד נגד שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם.