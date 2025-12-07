ערן לוי העניק 1:2 חשוב לאור עקיבא על ערערה

המחזור ה-11 בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, מאחורינו. את ליגה ב' דרום א', מוליכה הפועל 'בני רגב' לוד, לאחר 2:3 על עירוני בית דגן, ובדרום ב', מוליכה מ.כ שדרות, שגברה 2:3 על מ.ס. רמלה. את בצפון א' מובילה הפועל בני עין מאהל, שניצחה 0:1 את מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל, ובצפון ב', מוליכה הפועל איחוד בני ג'ת, למרות ההפסד 3:1 לבית"ר חיפה.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה, הפועל 'בני רגב' לוד, רשמה 2:3 על עירוני בית דגן משערים של שון מלכה, שהבקיע עם שריקת הפתיחה, נתנאל פרץ, שחזר לכבוש לראשונה מאז ה-26/04/2024 ושלום אדרי. יניב חיא וגל דעבול רק צימקו התוצאה במחצית השנייה. לאחר 11 מחזורים, ללוד שמונה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים, כשלרשותה 25 נקודות.

הפועל 'בני רגב' לוד (באדיבות המועדון)

מי שרודפת אחר לוד זו מכבי עירוני עמישב פתח תקווה, כשגם לה 25 נקודות, זאת לאחר שניצחה 0:6 את בני ג'לג'וליה, משערים של רום סרוסי, רוי בקר, רועי עתמי, גפן מלמד, אור הרשקוביץ ואבי בלאי. במקום השלישי בטבלה נמצאת הפועל מחנה יהודה, שהפסידה 4:1 להפועל קריית אונו. אברהם חי הבקיע ראשון למחנה יהודה, אבישי שחם (צמד), גיא פרגן ותומר בן חיים הפכו וניצחו.

מעבר לכך, מ.ס. בני יפו אורתודוכסים ובית"ר פתח תקווה נפרדו ב-0:0. בית"ר תל אביב חולון רשמה 0:3 על מכבי עירוני כפר יונה, משלושער של ליאור היילה. בית"ר כפר סבא ניצחה 0:2 בחוץ את הפועל כפר קאסם, מצמד שערים של בר יצחק. הפועל הוד השרון הסתפקה ב-0:1 על בית"ר רמת גן, עם גול של גיא כהן בדקה ה-16.

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.כ. שדרות, רשמה 2:3 על מ.ס. רמלה, בעזרת צמד שערים של יגיל אוחנה ושער נוסף של דוד טיוליאבקו. אלי אלבז ודניאל טסאו צימקו את התוצאה עבור רמלה. לאחר 11 מחזורי ליגה, שדרות מוליכה ביד רמה הטבלה, כשלרשותה שמונה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו והיא ללא הפסדים עד כה, עם 27 נקודות, חמש נקודות יותר מעירוני בית שמש מהמקום השני.

בית שמש, שיצאה לוייסגל רחובות, ניצחה 0:3 את מכבי שעריים, שנשארה במקום האחרון ללא ניצחונות (11 הפסדים רצופים), במאזן שלילי של 76:1, שי מזור, נמרוד שמש וניר שרון הבקיעו לזכותה. הפועל אשדוד רשמה 0:1 על מ.ס. שיכון המזרח, שפתחה עונה בצורה פנטסטית, אך לאט לאט התדרדרה למקום החמישי. אושר עמוס עשה את ההבדל בכר הדשא.

נמרוד שמש במדי עירוני בית שמש (יונתן גיזנבורג)

במשחקים נוספים, הפועל שגב שלום גברה 4:6 על מכבי עירוני נתיבות, משערים של עומיר טראבין (שלושער), מוסא טראבין (צמד) ומחמוד אבו בלאל. יהונתן קביליס (צמד), מאור כהן ושלו אברהם צימקו מן העבר השני. הפועל אשקלון ממשיכה ביכולתה הנהדרת תחת אסי ברוכיאן כשרשמה 0:3 על מכבי באר יעקב, משערים של ישראל ראש, רועי אללוף ואביאל אפנג'ר.

הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)

איחוד צעירי אבו גוש ומ.כ. ערד נפרדו ב-2:2, כשעד לדקה ה-93 אבו גוש הוליכה 0:2 משערים של מוחמד עביד ומוחמד אבו קלבין. איאד אל אעסם ודוד כהן השוו. בני אילת ניצחה 2:4 על בית"ר קריית גת, משערים של אחמד כריים (צמד) ואיוואן כבת (צמד) כשהראל שושנה ואורי גבסי צימקו. הפועל ירוחם סיימה ב-0:2 על מכבי באר שבע, מצמד שערים של דניאל קראדי.

מכבי בני אילת (באדיבות המועדון)

מ.ס הפועל ירוחם (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון א'

המוליכה הפועל בני עין מאהל, ניצחה 0:1 אץ מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל משער בודד של אמיר עבאס. הקבוצה של וסים עבאס, מוליכה הטבלה בפער של נקודה אחת מבית"ר נהריה, שניצחה אף היא, בתוצאה 0:4 את מ.כ. שפרעם, משערים של אחמד סויטאת, אליאור סיידר, קוין ריינשטיין ומוחמד ח'אלד בשער עצמי אומלל. לעין מאהל 27 נקודות ולנהריה 26.

מכבי איחוד בני אבטין רשמה 0:1 על הפועל איחוד בני סמיע, משער של קוסאי חוג'יראת. הפועל דיר חנא נהנתה מ-0:3 על הפועל בני ג'דיידה מכר, משערים של מחמוד עלי (צמד) ורמזי מנאע. הפועל בני בענה הסתפקה ב-0:1 על בני מג'אר, משער של חמזה ח'טיב. מכבי בני אבו סנאן הביסה 0:5 את מ.כ. אחווה כפר מנדא, משערים של מוחמד נג'מי (שלושער), מימון מושלב ועמראן בריק.

מכבי איחוד בני אבטין (באדיבות המועדון)

מכבי בני ג'דיידה מכר יצאה לטמרה, שם פגשה את הפועל כאוכב, אותה ניצחה 1:2, משערים של אחמד שעבאן וטייב ח'לאילה, עם שער בדקה ה-96. מוחמד זידאן הבקיע ראשון, בשער שלא הספיק. מכבי אחווה שעב רשמה 0:2 על מ.ס צעירי כפר מנדא במגרש הסינתטי בנהריה, זאת משערים של מוחמד סובח ועובאדיה רפאעי.

ליגה ב' צפון ב'

מוליכת הטבלה הפועל איחוד בני ג'ת נכנעה 3:1 לבית"ר חיפה, במה שהיווה את הפסד ליגה ראשון העונה, לאחר 10 ניצחונות רצופים. חיפה הייתה עדיפה ולא נתנה לג'ת לשחק את המשחק הרגיל שהיא מכירה היא מ-10 המשחקים האחרונים שלה. נדב דטנר, אליהו דרעי ושער עצמי של עלי זאמל קבעו את תוצאת המשחק. מוחמד נאטור הבקיע את השער הראשון בהתמודדות, לזכות ג'ת.

בית'ר חיפה (באדיבות המועדון)

מ.כ. אור עקיבא וערן לוי יצאו לערערה, שם פגשו את הפועל המקומית. לאחר 52 דקות משחק, ערערה המקומית עלתה ליתרון משער של ראם ג'והג'אה, אלא שדקה לאחר מכן, אור עקיבא חזרה ל-1:1 משער של עדן דהן. בדקה ה-69, ערן לוי, קפטן אור עקיבא, ראה כרטיס צהוב ובדקה ה-80 קבע 1:2 דרמטי לקבוצתו. בדקה ה-94 הוחלף בידי שי כהן. בסיום, 1:2 לאור עקיבא.

הפועל דליית אל כרמל דרסה 1:8 את מ.ס. צעירי כפר כנא, שעד לא מזמן הייתה קבוצה לגיטימית בליגה א' צפון, אלא שתקציבים שלא זורמים אליה מביאים המועדון לשחק עם חבר'ה צעירים מהנוער, וזו התוצאה בשטח. חסיב אבו רוקון התכבד בשלושער, פאדי חסון, ריאן חלבי, ארז חסון, שלו ולרשטיין ובר אל מיכאילוב קבעו תוצאת המשחק. מוחמד חמדוני צימק.

הפועל דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)

מ.ס. טירת הכרמל רשמה 0:1 על מ.כ צופי חיפה, משער בודד של אושר איזנקוט בדקה ה-79. הפועל רמות מנשה מגידו נהנו מ-0:2 על מ.ס. כדורגל משהד, משערים של דולב קרוננברג ושהם לייפר. מ.ס נתניה ניצחה 0:7 על מ.כ כבביר, משערים של תאמר מדלג (שלושער), שלמה סימון, גיא סולומון, אברי לופו וירין בסיס.

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

מכבי אחי איכסאל ומ.ס. צעירי חיפה נפרדו ב-1:1. לאחר שבע דקות משחק, איכסאל עלתה ליתרון משער של עבד אלחכים שהואן ובדקה ה-91 עבד מורג'אן החזיר את צעירי חיפה לעניינים וקבע את תוצאת המשחק. איחוד בני באקה גברה 1:3 על הפועל יפיע, משערים של מוחמד ביאדסה, אחמד שומלי ואור אליהו. שאדי סאלח כבש מנגד, את השער הראשון בהתמודדות.