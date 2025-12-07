יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:14
אברהם לחבריו: אולי הרגע הכי קשה שלי בקריירה

הקשר שטעה ב-1:0 לחיפה: "חוסר מזל, לוקח אחריות ואחזיר בהמשך". בק"ש מודים: "אף אחד כמעט לא ישן בלילה". באנגורה ייבדק, לימבומבבה יעזוב בינואר

|
אריאל שרצקי ואביב אברהם לא מאמינים שזה קרה להם (רדאד ג'בארה)
אריאל שרצקי ואביב אברהם לא מאמינים שזה קרה להם (רדאד ג'בארה)

עירוני ק"ש אירחה אמש (שבת) את מכבי חיפה במטרה לחזור למסלול הניצחונות, אך כמו שקרה לא פעם העונה, היא שוב יצאה עם המחמאות וראתה את עצמה סופגת שער דרמטי עמוק בתוספת הזמן. דווקא היא זאת שהייתה קרובה לנצח עם סדרת החמצות בתוספת הזמן.

החניכים של שי ברדה הציגו משחק טוב, לחצו את הירוקים בחצי המגרש שלהם והביכו אותם לא פעם, אך היו חסרים את הרגל המסיימת, כשהדמות הטראגית של המשחק הפכה להיות אביב אברהם, שהחזיר כדור לא טוב אחורה במה שהפך להיות שער הניצחון של הירוקים, כשכמה התקפות קודם לכן, הוא לא היה רחוק מלכבוש את שער הניצחון דווקא לקבוצתו.

שי בן דוד מאוכזב (רדאד גשי בן דוד מאוכזב (רדאד ג'בארה)

אברהם המנוסה לקח קשה מאוד את ההפסד כאשר הוא שיתף את חבריו: "אני לוקח אחריות מלאה על הטעות. רציתי לנצח ונכנסתי טוב יחסית, אבל היה לי חוסר מזל. אני אחזיר בהמשך, אבל הפעם לא הלך לי וזה אולי הרגע הכי קשה שהיה לי בקריירה כמעט. בחיים לא היה לי דבר כזה ואני לא יודע איך אשן בלילה", אמר להם אמש.

בכלל, בק"ש מציינים שזה היה אחד ההפסדים הכואבים של הקבוצה, אולי הכואב ביותר מאז עונת הירידה: "אף אחד כמעט לא ישן בלילה, זה שובר את הלב", אמרו במועדון הבוקר. "אלה הרגעים שאין חשק לדבר על כדורגל".

הקשר האחורי סאקו בנגורה הוחלף לאחר כאבים בשריר האחורי, כאשר אנתוני לימבומבה שוב לא שותף וכפי שפורסם ב-ONE, צפוי לעזוב את הקבוצה בינואר, למרות שיש מי שטוען שהיה צריך להיות משותף אתמול, בטח לאור הסגל הקצר יחסית של המאמן שי ברדה.

