דב וילנסקי זכה בכסף בתחרות מסבב גביע העולם

הסייף ישראלי דב וילנסקי זכה הלילה (בין שבת לראשון) במדליית הכסף בתחרות מסבב גביע העולם בדקר שנערכה בוונקובר שבקנדה, במה שהיה להישג יוצא דופן.

ביום התחרות הראשון העפיל וילנסקי לשלב 64 האחרונים ומשם המשיך לרשום סדרת ניצחונות מרשימה: בשלב ה-32 גבר על המדורג חמישי בעולם, היפני קומטה אקירה, 10:15, בשמינית הגמר ניצח את הלוקסמבורגי גיאנוטו פלאביו 9:15, ברבע הגמר גבר בביטחון 6:15 על הרוסי שוולידזה דמיטרי, המתחרה תחת דגל נייטרלי, ובחצי הגמר ניצח את המדורג 20 בעולם, אנדרספי טיבור מהונגריה, 12:15.

בדרך לגמר התעלה הישראלי על היריב האיטלקי גלאסי מטאו המדורג 8 בעולם עם 13:15. בגמר התמודד וילנסקי מול מדליסט הארד האולימפי מפאריס 2024, המצרי אלסייד מוחמד, המדורג שישי בעולם, והפסיד לו 15:5 - ובכך סיים את התחרות עם מדליית כסף יוקרתית.

דב וילנסקי בגמר (Team Bizzi)

וילנסקי, שהיה מדורג 147 בדירוג העולמי, צפוי לזנק בדירוג אחרי התחרות שבה לקחו חלק 276 סייפים. בסופו של דבר, הסייף הישראלי, המתאמן במסגרת הבית הלאומי ומתגורר במכון וינגייט, רשם הישג אישי נהדר והיום ימשיך להתחרות במסגרת התחרות הקבוצתית יחד עם חברי הנבחרת: אלון שריד, יובל פרייליך ויהונתן מסיקה.