הפועל חיפה ממשיכה בתנופה בטרום א'

במחלקת הנוער של הפועל חיפה לא רווים יותר מדי נחת מקבוצות החטיבה העליונה, אך מי שמביאה עד כה מנה גדושה במיוחד של גאווה היא קבוצת טרום א' של המועדון, המודרכת ע"י ארז אורדן. בתום שישה מחזורים בליגת שרון, היא עומדת על מאזן של חמישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, ומוסיפה לכך שלושה ניצחונות במסגרת גביע המדינה.

היום בצהריים (שבת), אירחה הקבוצה במגרש הסינטטי בקריית ים את הפועל ר"ג צפון, שעמדה על מאזן של שני ניצחונות, תוצאת תיקו אחת והפסד אחד. בשליש הראשון, מספר הזדמנויות טובות של הקבוצה בתחילת המשחק לא נוצלו. בדקה ה-18, המשחק נעצר על ידי השופט, כששתי הקבוצות נעמדו דקה להעלאת המודעות נגד תופעת חרמות.

מיד לאחר מכן, הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:1 משער שכבש רז שוקרני, אחיינו של רועי - שחקן קבוצת הבוגרים של בני ריינה, שבסיומת נאה מטווח קצר כבש שער בבעיטה. בשליש השני, הפועל חיפה הצליחה לשלש את יתרונה בזכות צמד שערים שכבש החלוץ ג׳אד כיאל, שממש היום חוגג יום הולדת 10 וזכה למתנה יפה בדמות הבקעת צמד שערים.

בשליש האחרון הפועל חיפה לא הצליחה להבקיע. שלוש דקות לסיום הקבוצה האורחת כבשה שער מצמק, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות הפועל חיפה.

ארז אורדן סיכם בסיום: “היה משחק מאוד מאתגר עבורנו נגד יריבה טובה, שהגיעה לשחק כדורגל והתנהגו כספורטאים למופת. ידענו שצפוי לנו משחק קשה, בין היתר בשל בהיעדרות של מספר שחקנים שלצערי חלו ממש בסמוך למשחק, אך הילדים האלו רואים קושי כאתגר, רואים בלחץ את הכיף ורואים את הדרך שלהם כזו שמשיגה את המטרה. אני כל כך גאה בהם כל שבוע על התשוקה שלהם ללמוד ולהצליח ושמח שהם קוטפים את הפירות".

אורדון החל את עונתו השנייה כמאמן והוא שבע רצון מהחיבור לקבוצתו הנוכחית: “הגעתי לקבוצה בתחילת העונה, לאחר שמנשה לוי - יו"ר המחלקה, ביחד עם דודו דותן - האיש שדואג להכל במועדון, נתנו לי את ההרגשה שהם רוצים אותי מאוד, הולכים איתי ונותנים לי את השקט לעבוד ואת הכלים להצליח. הגעתי אחרי עונה מצוינת עם שנתון 2013 של מכבי קריית אתא - שסיימה עונה עם המאזן הטוב ביותר בליגת חוף.

“התלבטתי אם להצטרף לשנתון צעיר יותר, החלטתי ללכת על זה. לשמחתי, מצאתי קבוצת ילדים מדהימה, מגובשת ואינטליגנטית, שרק רוצה ללמוד. הורים שתומכים בהם ללא גבולות וביחד עם העוזר שלי משה מזרחי, ומנהל הקבוצה נאור חזות, יצרנו תלכיד שעד כה משמח את כולם".

בנוגע להמשך דרכה של קבוצתו הוסיף: "המטרות שלנו הן ללמוד כל שבוע עוד ועוד, להגביר את הקצב, את האתגרים, להביא את כל השחקנים בסגל לשחק באומץ בשיטת המשחק שלנו, ולהתקדם משבוע לשבוע בכל מגרש ובכל סיטואציה. אני מפיק הנאה מרובה מלעבוד עם הילדים האלו, ומקווה שהם ממני. נמשיך לעבוד קשה והכי חשוב בצניעות והשמיים הם הגבול עבורם".