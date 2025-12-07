"עברייני ספורט, גילינו את שיטת הביצוע שלהם"

חודשיים וחצי אחרי הדרבי התל אביבי שפוצץ, היחידה המרכזית של מחוז ת”א במשטרה עצרה הבוקר (ראשון) 18 חשודים בהשלכת רימוני עשן צה”ליים שהובילו לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים. במשטרה מתכוונים להגיש כתב אישום מהיר ומעצר עד תום ההליכים אחרי שזיהו את כולם במצלמות, ומפקד מחוז ת”א, ניצב חיים סרגרוף, תידרך על ההתפתחות בחקירה.

"אנחנו אחרי חקירה אינטנסיבית שבה סגרנו מעגל עם פורעי חוק, אין מילה אחרת”, אמר סרגרוף, “הם אלה שגרמו לעיכוב בדרבי. אותם אוהדים שפצעו 15 שוטרים ואזרחים, בעיקר אזרחים. לאחר כמה ימים בחקירה גילינו את שיטת הביצוע, שמענו עדויות של אזרחים שנפצעו. יש פה ארגון אוהדים שפעל בשיטיות באופן סדור עם חלוקת תפקידים ותזמון מדויק של הפרות הסדר.

"אחרי עבודת נמלים מורכבת של הימ"ר גובשו ראיות שהובילו למעצר של 20 אוהדים. יהיו מעצרים נוספים. הקומץ הזה הורס לכולנו את חווית הספורט, צריך להוקיע אותם ולהפעיל סנקציות שירתיעו אותם.

מפקד מחוז ת״א על אוהדי הפועל בדרבי

"אני רוצה להדגיש – אין לנו שום עניין עם קבוצה אחרת, רק החוק לנגד עינינו. מי שיפר את החוק ייתקל ביד קשה. הגיע הזמן שנשלב זרועות ונטפל בפורעי החוק שלעתים מקבלים רוח גבית מכאלה ואחרים. המסר שלי לאוהדים: תבואו עם המשפחות והילדים, אל תפחדו, אנחנו למענכם. לפורעי החוק אני אומר: נפעל באפס סובלנות אם תפרו את הסדר. במהלך החיפושים נתפסו שני רימוני הלם, אבוקה, 19 מכשירי קשר. בחיפוש קודם, לא היום, נתפסו טראקרים. 27 מיכלים של גז מדמיע ו-58 אלות. למה, ריבונו של עולם, ארגון אוהדים צריך את הציוד הזה?”.

הממ"ז הוסיף: "הכל נעשה בליווי של פרקליטות מחוז ת"א, היו דיונים מקדימים, לא הגענו לאף אחד שאנחנו לא חושבים שראוי לכתב אישום". הוא התייחס גם לאיסור על הכנסת אוהדי הפועל ת"א אתמול עם חולצות נגד המשטרה: "זה שיקול דעת של המפקד בשטח ואני מגבה אותו. אנחנו אחרי אירוע רגיש (המעצרים) והקשב צריך להיות שם. העיתוי של המעצר נבחר ממש מזמן, אנחנו התחלנו מרגע האירוע, למעלה מחודש וחצי, בפעולות. תיאמנו את התאריך הזה עם בתי המשפט והפרקליטות, לא מאתמול בערב. זה קרה יום אחרי יום, אבל זה שאתה עוצר יותר מ-20 אנשים, הכל מתוכנן הרבה מראש. ידעתי שבועות מראש מתי יהיו המעצרים.

פשיטת המשטרה על מתחם אולטראס הפועל ת"א

"חלקם עם עבר פלילי. יכול להיות אדם שבחיים הרגילים שלו הוא נורמטיבי לחלוטין, לא עבריין, אבל כשהוא נכנס למגרש, לובש את החולצה של האוהד והוא רחוק שנות אור מזה. אדם נורמטיבי לא מסתובב עם גז מדמיע, אלות, מכשירי קשר ומדבקות קיצוניות שראינו. הכל מתואם עם הפרקליטות, אנחנו קושרים אותם גם לאירועים אלימים נוספים בעבר. אלה עבריינים בתחום הספורט”.

סרגרוף הוסיף על עניין החולצות: "שימו לב באיזה יום אנחנו, זה יום חשוב לעולם הספורט. ביחד אנחנו יכולים לעשות שינוי בתרבות הספורט. אנחנו בתקופה שבה מגיעים למאמן של קבוצה (ז’רקו לאזטיץ’), יורים זיקוק וגורמים לו לרצות לעזוב. אנחנו אחרי אירוע שזורקים 48 רימוני עשן, שילדה נכווית בפנים וילדים נוספים נכווים ונחנקים. אנחנו אחרי אירועים כאלה, אבל בוחרים לשאול אותנו על החולצה. כולנו ביחד, עם ההנהלות, המשטרה וכולם, צריכים להיות מתחת לאלונקה כדי להוקיע את האלימות בספורט, אבל יש לי תחושה שנותנים רוח גבית לבריונות. החולצה? חוק הספורט נותן לי סמכויות ואחת מהן זו, ביום שאומרים לשוטר ‘חלאה’ ודברים נוספים שאני מכיר מודיעינית, אני מונע כניסה".

המשטרה תופסת את הנשק במחסן אוהדי הפועל (צילום מסך)

בחזרה למעצרים, סרגרוף אמר עוד: "אנחנו מבקשים מספר ימים, את כל הפעולות שהפרקליטות ביקשה להשלים, עשינו. לא סתם ביקשנו צווי מעצר וצווי חיפוש. ראינו את שיטת העבודה שלהם ואנחנו יודעים איך חולקו הרימונים ואיך ניסו להעלים ראיות, אבל את השלב הבא של מי מסייע להם – לא נרחיב כרגע. יש לנו עוד דברים לעשות.

“דיברנו על כל הגורמים שצריכים להיכנס מתחת לאלונקה, יש קבוצות ולא נגיד את שמן – שאתה מציג להן מישהו שזרק רימון, אוטומטית תובעים אותו אזרחית. אני מצפה שתראו איך פועלת ההנהלה של הפועל עכשיו, אחרי שמקבלים רשימה של 20 ו-אנשים שזרקו את הרימונים ומה הם עושים איתם. הייתי מצפה שיטפלו בהם מנהלתית וגם פלילית, שאני אטפל.

“כולם יגיעו לבית המשפט ועם כולם נדרוש ימים (מאסר) וכתבי אישום. אנחנו רואים מאיפה יוצאים הרימונים, אנחנו יודעים להגיד איך מגיעים ומאיפה לוקחים. הם נכנסים לבושים בצורה מסוימת, הם נכנסים ליציע עם בגדים אחרים, חלקם עם קפוצ’ונים או רעולים. מהר מאוד הם מחליפים בגדים לאחר מכן, מחליפים שוב וחוזרים למגרש. הם מבינים שיש מצלמות ועושים הכל שלא יראו אותם. יש גם את התזמון, יש שעה שכולם מגיעים לקבל את הרימונים מאדם אחד, ויש שעה שכולם זורקים, הכל בשיטת פעולה מאורגנת ומסודרת. תחמושת צה"לית צריכה להגיע מצה"ל, לכן העבירה שמיוחסת היא אמל"ח ולא פירוטכניקה".

פריט שנתפס בפשיטה (משטרת ישראל)

הממ"ז המשיך: "אני לא מאשים את ההתאחדות, אנחנו בשיח טוב איתה, היא איתנו במלחמה בתופעה הזו. הייתי מצפה מאחרים שיצטרפו, אין לי שום תלונה אליהם.

"אנחנו עובדים עכשיו בשיטה פרימיטיבית ולא בשיטה שעובדת בעולם. אם היה לנו זיהוי פנים היינו יכולים לנתח את זה, אם בנאדם היה נכנס עם כרטיס והיית יודע מי יושב בכל כיסא, היה יותר קל. היום אנחנו מבקשים להתייצב בתחנה ובודקים את זה, מי שלא מתייצב משלם קנס, ומי שמוכן לשלם את הקנס כנראה יצליח להיכנס שוב. יש פעולות חקיקה שצריכות להתקדם וזיהוי פנים זה אחד הדברים הקריטיים להצלחת המשימה.

"אני לא רוצה לדבר במושגים של לפרק את האולטראס, זו קבוצה בריונית. לשנות מציאות זה לא מעצרים, הפסקת הדרבי והמעצרים האלה זה Game changer – כולנו ביחד יכולים לייצב את הדבר הזה. האם מפה אפשר להגיד למקום אחר? בוודאי. לעיתונאים יש תפקיד קריטי וחשוב במסר, וגם לבתי המשפט בהחלטות שלהם, ועוד. לכולנו יש פה אחריות אדירה לשנות את המצב. האם המעצרים האלה ישנו את המצב? לא. הם פסיפס נוסף בהשגת המטרה, שבה כולנו צריכים להיות שותפים”.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הממ"ז נשאל שוב על עניין החולצות ואמר: "יש לי את הסמכות לפעול ואני מגבה את החלטת המפקד. זה לא מעניין אם הוא דיבר איתי לפני או לא, המפקד פעל נכון. השר בן גביר לא דיבר איתי לפני ואחרי, יש מפכ"ל שאני מדבר איתו מאז ומתמיד. לגבי הפועל ת"א, לא מעניין אותי לא הפועל, מכבי או בני יהודה. אני לא איש כדורגל וזה לא מעניין אותי בכלל, מעניין אותי החוק, מעניין אותי שאזרח יוכל לשלוח את הילד שלו למגרש.

“הדרבי היה משחק רגיש מאוד, נכנסו 25,000 צופים, זה משחק עם מלא אגו ואנרגיות שיכול היה להסתיים באסון אחד גדול. בהחלטה לפזר את המשחק היה חשש מתקיפות, קטטות בין אוהדי מכבי להפועל, חשש מבריונות. 24,000 מהצופים יצאו בשקט מופתי וצריכים לקבל מדליה על השקט שלהם, השוטרים רק איבטחו אותם. עם ה-1,000 האחרונים, אותו כח מיליטנטי, היו אירועים קשים. אנחנו לא יכולים לקחת חלק כל עוד מח"ש מטפל בנושא. כשיסיים, אני אוכל לטפל משמעתית. האם אני אוהב דברים ששמעתי בכריזה? לא. כרגע במח"ש מנהלים את זה.

“צפויים מעצרים נוספים, עובדים חזק על הנושא, מתקדמים כל פעם בצעדים קטנים. יש עצורים, אנחנו מצמצמים את האנשים לבודדים של אלה שהיו יכולים לזרוק. אנחנו עושים הכל להגיע לחקר האמת, זה מדאיג ואני עושה הכל לעצור את זה”.